Ce spun astrele azi, 13 februarie

Berbec

Se întrezăresc câștiguri de la si prin altii, timp de cel putin un an de zile de acum incolo, fie dintr-o colaborare noua, fie partenerul de viata sau rudele incep sa te sustina financiar, mult si bine. Segmentul banilor si bunurilor este potențat favorabil de contextul astral al zilei. Evita planurile financiare hazardate si gândește-te la un plan de economii.



Taur

Zi deosebită in plan partenerial, deoarece se prefigurează schimbări importante. Atat in relatia cu partenerul de viata, cat si in relatiile profesionale vor aparea dialoguri constructive. Unele relatii se pot incheia definitiv, altele isi vor modifica termenii si conditiile de desfasurare, dar sunt sanse sa apara si parteneriate noi. Discerne atent situatia partenerială în care te afli.



Gemeni

Se intrezaresc noutati in segmentul muncii, privitor la activitatea profesională cotidiană. Poate fi vorba despre obtinerea unui nou loc de munca, de sarcini noi de lucru la actualul loc sau, pur si simplu, tu iti schimbi conceptiile despre munca si implicatiile ei. Posibil ca de acum incolo sa muncesti intr-un alt ritm, in alte conditii si cu alt elan. Evita eforturile mari!



Rac

Iubirea pluteste in aer, iar dorinta de a fi aproape de cei dragi este mare si usor de realizat. Se deschide o noua etapa sentimentală, fie în relația actuală, fie apare o nouă relație la orizont. Totusi o relatie amoroasa veche se poate destrama daca este fundamentata pe principii false. Antreneaza-i pe ceilalti in activitati distractive si evita sa le ceri dovezi de iubire.



Leu

O zi interesantă pentru relațiile cu membrii familiei și pentru treburile gospodărești. Pe de o parte, iti vei schimba atitudinea fata de unii membrii ai familiei. Iar pe de alta parte sunt sanse deosebite de a opera schimbari radicale in spatiul in care locuiesti. Se recomanda rabdare, prudenta si toleranta. Fii alaturi de cei dragi si cultiva increderea in ei!



Fecioara

In relatiile cu anturajul apropiat se întrezăresc schimbări, impulsionate de aspectul de energia astrală a acestei zile. Vei simti nevoia de a relationa cu alte persoane, de a calatori, de a-ti largi orizontul educational fie prin dialoguri cu persoane erudite, fie planificandu-ti un program de instruire personala sau profesionala. Asculta mai mult decat sa vorbesti!



Balanta

Ziua anunță noutăți la capitolul venituri obtinute din activitatea desfasurata la un loc de munca. Sunt momente favorabile pentru a te gândi la variante noi de a lucra ceva suplimentar, din care să obții bani sau favoruri, pentru cel putin un an de zile. Deocamdata, observa ce se petrece in jurul tau. Deciziile impoartante, lasă-le pentru zilele următoare.



Scorpion

Este o zi importanta pentru tine, deoarece energia astrală îți susține toate demersurile. Evita eforturile solicitante, fii discret, retras si răbdător cu tine insuti. Emotivitatea este ridicata, astfel ca exista riscul sa vorbesti prea mult sau sa te implici in treburi care nu te privesc. Traseaza-ti planuri de viitor, răsfață-te cu o baie aromată si inconjoara-te de cei dragi.



Sagetator

Este o zi in care oboseala isi va spune cuvântul, datorită acumulării tensiunilor interioare și a eforturilor fizice depuse în ultimele zile. Evita, pe cat posibil analizele, consultatiile medicale si interventiile chirurgicale. Rezerva-ti momente de odihna, plimba-te in aer liber si evita stresul si eforturile fizice. O discuție tainică cu cineva drag te va bine dispune.



Capricorn

La orizont se conturează noi relații de prietenie. Contextul astral de astăzi îți activează dorinta de a te apropia de oameni noi si progresisti. Pe de alta parte, este posibil sa afli detalii neplacute despre unii apropiati si astfel sa decizi sa întrerupi orice legatura cu ei. Fii prudent! Emotivitatea si subiectivismul sunt accentuate si păguboase.



Varsator

Esti bine vazut astazi de catre ceilalti, mai ales de catre sefi si de persoanele cu funcție întâlnite pe parcursul zilei. Energia zilei îți deschide o etapă nouă in domeniul profesional, așa încât fie primesti responsabilitati noi, fie chiar o functie de conducere. Chibzuieste atent si lasa deciziile pentru zilele următoare. Exista detalii neplăcute ascunse.



Pesti

Esti atras de activitati intelectuale si de dialoguri pe teme progresiste. Mentalul este activat de energia astrală a zilei, ce iti deschide posibilitati noi de dezvoltare educationala si culturala. O calatorie indepartata, studiul istoriei marilor civilizatii, alcatuirea unui program de instruire personala sau profesionala sunt teme de succes.