Capcanele ascunse din mîncărurile congelate

Cu excepţia celor cu-adevăraţi gurmanzi, prea puţini oameni mai petrec astăzi timp în bucătărie pentru a pregăti masa. Livrarea la domiciliu este noul trend, iar dacă, totuşi, cineva este pus în situaţia de a găti, mîncare congelată pare să fie soluţia salvatoare.



Comoditatea a luat de mult locul calităţii, astfel că mulţi se mulţumesc cu mîncare comandată, chiar dacă gustul nu e deloc ca la mama acasă, aşa cum promit reclamele din social media. Majoritatea oamenilor gătesc de nevoie, doar dacă e absolut necesar, iar atunci caută soluţii facile. Mîncarea congelată este una dintre ele, dar are multe capcane. Şi, chiar dacă unii gîndesc că vor avea în 15 minute o masă gustoasă şi plină de nutrimente, nu este deloc aşa scrie clickpentrufemei.ro.



În congelatoarele uriaşe din supermarketuri sînt numeroase opţiuni, încît e greu să alegem: pizza, burgeri, crochete de pui sau peşte, paste, lasagna, risotto, nuggets, papanaşi şi multe altele. Tot ce trebuie este să le punem la cuptor sau în tigaie.



Însă mîncărurile gata preparate sînt pline de sare, iar aceasta este una dintre capcane. De exemplu, o singură felie de pizza poate conţine pînă la o jumătate de linguriţă de sare, iar doza zilnică recomandată pentru un adult este de o linguriţă. Consumul excesiv de sare duce la creşterea tensiunii arteriale şi la alte afecţiuni.



Aproape toate mîncărurile congelate conţin celebrul gultamat monosodic (monoglutamat de sodiu). Glutamatul monosodic este sarea de sodiu a acidului glutamic, o substanţă care, adăugată în alimente, ne poate face să mîncăm mai mult, cu poftă şi la intervale mai scurte de timp. Este acea substanţă care „dă gust“ mîncărurilor sărace în nutrimente şi mai mai puţin gustoase.



Dacă un produs alimentar are ca ingrediente proteină vegetală hidrolizată (care conţine pînă la 30% glutamat), proteină din plante hidrolizată, arome naturale sau aromatizanţi înseamnă că glutamatul este prezent în acel aliment în cantităţi suficient de mari pentru a ne atrage atenţia.



Preparatele congelate conţin şi o cantitate mare de grăsimi, care creşte numărul de calorii. În plus, multe dintre acest mîncăruri au porţii mici, insuficiente şi nu asigră un echilibru între proteine, fibre şi carbohidraţi.