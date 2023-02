O planetă aproape cât Pământul a fost găsită la o distanță de 72 de ani-lumină

Tocmai a fost găsită o planetă aproape cât Pământul, orbitând o stea mică, nu foarte departe de locul în care ne aflăm în Univers, scrie descopera.ro.



Exoplaneta se numește K2-415b, iar asemănările (și diferențele) cu lumea noastră natală ar putea arunca o lumină asupra modului în care se formează și evoluează planetele asemănătoare Pământului în sisteme foarte diferite de al nostru.



„Planetele mici din jurul piticelor M sunt un laborator bun pentru a explora diversitatea atmosferică a planetelor stâncoase și condițiile în care poate exista o planetă terestră locuibilă”, scrie o echipă internațională de astronomi condusă de Teruyuki Hirano, de la Centrul de Astrobiologie din Japonia.



„Fiind una dintre stele cu cea mai mică masă cunoscute a găzdui o planetă aproape cât Pământul, K2-415 va fi o țintă interesantă pentru observații ulterioare prin monitorizarea suplimentară a vitezei radiale și spectroscopie de tranzit”, spun astronomii.



Cercetarea a fost acceptată pentru publicare în The Astronomical Journal și este disponibilă pe serverul de preprint ArXiv.

Ce au aflat astronomii despre o nouă planetă aproape cât Pământul?



Galaxia Calea Lactee este un loc mare, cu o mulțime de lumi interesante în ea, dar până acum s-a dovedit evazivă la una dintre cele mai mari întrebări pe care le-a pus vreodată omenirea: de ce suntem aici? Și nu doar de ce, ci și cum și de ce pe această planetă; și există vreun alt loc în Univers unde ar putea exista viață?



Întrucât Pământul este singurul loc din Univers unde știm cu adevărat că a există viață, unul dintre instrumentele care ar putea ajuta la furnizarea de răspunsuri este o populație de exoplanete care sunt similare cu Pământul. Similare ca mărime, compoziție, temperatură, masă; poate chiar și în ceea ce privește arhitectura sistemului planetar, scrie Science Alert.



Cea mai bună populație de exoplanete pentru a începe această cercetare sunt lumile mici, de dimensiunea Pământului, care orbitează stele mici, relativ apropiate, în așa fel încât acestea să tranziteze, sau să treacă între noi și stea. Asta pentru că sunt cei mai buni candidați pentru a caracteriza o atmosferă.



Pe măsură ce exoplaneta trece prin fața stelei, o fracțiune din lumina stelei va trece printr-o atmosferă, unele lungimi de undă din spectru fiind absorbite sau amplificate de elementele din atmosferă.



În jurul stelelor mai mici, mai slabe și mai reci, cum ar fi piticele roșii, zona de temperatură locuibilă este mult mai aproape de stea decât este în jurul unei stele precum Soarele. Asta înseamnă că perioada orbitală este mai scurtă, astfel încât multe tranzite pot fi înregistrate și puse la un loc pentru a amplifica datele din spectru. Și, evident, stelele mai apropiate vor apărea mai strălucitoare, ceea ce va ușura astfel de observații.



O descoperire extraordinară



Exoplanetele mici, însă, sunt mai greu de găsit decât cele mari. În termen de 100 de ani-lumină de Sistemul Solar, doar 14 exoplanete mai mici de 1,25 raze ale Pământului au fost găsite în jurul stelelor pitice roșii, inclusiv toate cele 7 lumi din sistemul TRAPPIST-1.



Acesta este un exemplu în care niciodată nu există prea multe date, iar Hirano și colegii săi par să fi găsit ceva extraordinar. Exoplaneta K2-415b are de 1,015 ori raza Pământului, orbitând în jurul uneia dintre cele mai mici stele pitice roșii găsite găzduind o lume de dimensiunea Pământului. Steaua, K2-415, reprezintă doar 16% din masa Soarelui.



Exoplaneta a fost observată pentru prima dată în 2017, în datele de la telescopul de vânătoare de planete Kepler (acum retras) și a apărut și în datele de la succesorul lui Kepler, TESS.



Cercetătorii au continuat munca, făcând observații în infraroșu pentru a vedea dacă ar putea detecta o „oscilație” slabă în mișcarea stelei, deoarece aceasta este ușor mișcată de pe loc de gravitația exoplanetei.



Această bogăție de date a relevat prezența unei lumi, precum și caracteristicile acesteia. Cantitatea de lumină stelară blocată atunci când această planetă aproape cât Pământul tranzitează poate fi utilizată pentru a calcula raza planetară. Oscilația ne va ajuta să-i aflăm masa.



Acești doi parametri pot fi combinați pentru a calcula densitatea exoplanetei. Și, desigur, periodicitatea tranzitelor relevă perioada orbitală a exoplanetei.



Ce caracteristici are această planetă aproape cât Pământul?



Aici K2-415b începe să difere serios de Pământ. Deși exoplaneta este o planetă aproape cât Pământul, masa sa este mult mai mare, de aproximativ trei ori mai mare decât cea a Pământului. Asta înseamnă că K2-415b este și mai densă decât Pământul.



Și este mult, mult mai aproape de steaua sa: are o perioadă orbitală de doar 4 zile pământene. Este adevărat că zona locuibilă a unei stele pitice roșii poate fi mult mai aproape decât zona locuibilă a Soarelui, cu orbite măsurabile în zile mai degrabă decât în luni, dar acestea este un pic cam prea aproape, chiar și pentru o pitică roșie.



K2-415b se află chiar în interiorul marginii zonei de locuit a lui K2-415. Asta ar putea însemna că are o atmosferă care poate fi sondată. În Sistemul Solar, Venus se află chiar în interiorul zonei locuibile, iar atmosfera sa este un spectacol de groază dens și intrigant.



De asemenea, este posibil ca K2-415 să fie un sistem cu mai multe planete; acest lucru ridică posibilitatea unei exoplanete nedetectate în prezent în zona locuibilă a stelei.



Deci este puțin probabil să găsim semne de viață pe K2-415b. Dar sistemul reprezintă o țintă excelentă pentru caracterizarea atmosferei exoplanetelor și pentru sondaje ulterioare care caută lumi ascunse, potențial adăpostitoare de viață.