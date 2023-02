Ce cred turiștii europeni despre Moldova. Chișinăul de noapte, piața locală și cafeaua sunt la ordinea zilei

Travel Off Path este un portal media care scrie despre obiectivele turistice din diverse regiuni ale lumii, iar Republica Moldova, desigur, nu a fost o excepție. Autorii articolului s-au arătat surprinși de faptul că Moldova este cea mai puțin vizitată țară din Europa și au scos în evidență arhitectura noastră, gastronomia și atmosfera nopților petrecute pe străzile din Chișinău.



Autorii declară că Republica Moldova este un loc care merită a fi explorat și apreciat, pentru că rămâne ferm în identitatea sa. De asemenea, se menționează că țara noastră nu are nevoie de strălucire pentru a deveni o destinație atractivă pentru călători, secretul nostru fiind ascuns în perceperea unei senzații locale, o senzație a vieții moldovenești care oferă o nouă perspectivă.



Mai este menționat că viața din Moldova este frumoasă prin faptul că poți vizita o varietate mare de muzee, poți face o plimbare prin unul dintre multele noastre parcuri, poți vizita piața locală și, mai nou, poți savura o cafea.



Când vine vorba despre Chișinău, sunt menționate rămășițele din trecutul sovietic al acestuia, dar cuvântul-cheie, potrivit autorilor, este „trecutul”.



„Ar fi greu de spus că orașul este foarte diferit de ceea ce ne-am putea imagina noi înșine la început. Ca în orice alt oraș important, se aude zgomotul de fundal al claxoanelor mașinilor, lătratul câinilor sau sirenele din când în când, nimic deosebit. Doar că acest lucru se schimbă când soarele apune. Aici, călătorii s-ar putea simți ca și cum ar fi din nou în Europa. Chișinăul poate merge în picioare cu orice oraș european care știe să petreacă. Baruri, restaurante și cluburi, toate sunt pline în weekend în apropiere de centrul istoric al orașului.

A fost menționat și faptul că Moldova găzduiește mai multe mănăstiri la o oră în afara Chișinăului. La acest capitol, în față iese Orheiul Vechi, în special datorită peșterilor sale păstrate în cea mai mare parte intacte pentru a afișa istoria călugărilor din regiune.



Mai există și Mănăstirea Hâncu, precum și Mănăstirea Căpriana, o capsulă a timpului din secolul al XV-lea, unde vizitatorii recenți au remarcat curățenia și păstrarea unei piese de istorie atât de importante.



Și cum fără el – vinul? „Una dintre cele mai populare vinării este cunoscută sub numele de Mileștii Mici. Proiectat ca o fortăreață din exterior și ca un paradis al vinului în interior, pasionații de vin nu vor fi dezamăgiți să vină aici! Tururile sunt oferite în limba engleză, iar masa completă care este inclusă este o combinație perfectă cu vinul”.



O altă cramă populară este Cricova, la doar 30 de minute la nord de capitală. Cricova este, de asemenea, o pivniță subterană, unde degustătorii de vin recent o descriu ca fiind „fenomenală” și au fost cu adevărat impresionați de serviciul pentru clienți.