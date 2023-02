Remedii naturiste: cum se tratau durerile de ureche şi răcelile în urmă cu 350 de ani

Frecarea măcrişului pe gingii sau introducerea unei bucăţi de pîine în ureche sunt doar două dintre remediile naturiste care se foloseau în urmă cu 350 de ani.



Daily Mail scrie că recent a fost descoperită o carte care cuprinde remedii care se practicau în urmă de mai bine de trei secole. În prezent, cartea “A Friend To The Sick - The Englishman’s Preservation”, scrisă de fizicianul regal William Sermon, este scoasă la licitaţii şi se aşteaptă să fie vîndută cu aproape 600 de euro.



În paginile cărţii, care a fost scrisă în anul 1673, se menţionează că pentru a avea o sănătate de invidiat trebuie ar trebui să mănînci carne de pui prăjită şi să bei lichior.



“Boala este o convulsie care lasă pacientul fără raţiune”, se menţionează în paginile cărţii. Cotidianul britanic citat scrie că în urmă cu 350 de ani durerile de urechi se tratau cu ajutorul unei bucăţi de pîine, care trebuia să conţină seminţe de chimen. Pîinea se băga în ureche, iar mai apoi persoana care acuza dureri de urechi aştepta ca tratamentul să îşi facă efectul.



Persoanele care erau răcite nu trebuiau să bea lapte, iar vinul şi lichiorul erau permise în caz de răceală.