Cum să curățați organismul de zahăr și să scăpați de dependență

Atracția pentru dulciuri o are majoritatea oamenilor. Dar este zaharul atît de inofensiv? Cei mai mulți dintre noi consumă de trei ori mai mult zahăr decît are nevoie organismul nostru.



Excesul de zahăr duce la consecințe neplăcute pentru sănătatea noastră. Cele mai importante dintre acestea este excesul de greutate, hipertensiunea arterială și nivelul ridicat de colesterol din sînge.



Cum să curățați organismul de zahăr cu ajutorul unei diete echilibrate:



Pentru a curăța organismul de zahăr, trebuie să începeți să aveți o alimentație corectă. Acesta este primul și cel mai important pas. Deci, la ce ar trebui să atragi atenția atunci cînd îți planifici ce să mănînci?



Micul dejun



Pentru micul dejun, se recomandă să consumați cereale și fructe integrale. Uită de muesli dulci și fulgi de ciocolată dăunătoare. O alternativă utilă a zahărului pentru micul dejun va fi mierea naturală, dar ea nu ar trebui consumată în exces.



Prînz



Vă recomandăm să renunțați la produsele semipreparate și la fast-food-uri. Aceste produse nu doar au un conținut ridicat de zahăr, ci conțin și o cantitate mare de adaosuri chimice nocive. După posibilitate, evitați sarea și produsele care conțin culoranți artificiali. Ideal pentru masa de prînz - pui la grătar sau pește și salată de legume. Utilizați ingrediente naturale pentru dressing și încercați să evitați sosurile din supermarket.



Gustarea de după-amiază



Probabil, acesta este cel mai periculos moment al zilei. În acest moment avem o tentație puternică de a mînca ceva dulce. De regulă, spre orele 3-4 după-amiază începem să simțim oboseala acumulată în timpul zilei.



Zahărul este o modalitate rapidă de a umple organismul cu energie, așa că va fi greu pentru voi să rezistați acestei ispite. Dați preferință nucilor.



Cina



Acesta este momentul perfect pentru cerealele integrale, cum ar fi pastele sau pîinea făcută din acestea. Alte elemente utile ale unei cine sănătoase vor fi puiul copt și garnitură de legume.



Cel mai important - nu manca prea mult, portia pentru cină nu ar trebui să fie prea mare. Acest lucru vă va ajuta să evitați indigestia în orele tîrzii.



Se recomandă să se acorde atenție curățării regulate a organismului de toxine. Aceasta va păstra pH-ul natural al organismului și îl va curăța de toxine.



Curățăm corpul de microorganismele Candida albicans. Zahărul creează un mediu favorabil pentru dezvoltarea acestora. Cînd nu mai folosim zahăr, ele sînt forțate să plece din organismul nostru.



De îndată ce veți simți o dorință puternică pentru carbohidrați, înseamnă că procesul de purificare se încheie.



Refuzul complet al zahărului vă va permite să scăpați de candida albicans. În primele zile puteți simți o mică oboseală și tensiune nervoasă.



O astfel de reacție a corpului nostru este destul de naturală. Încercați să dați dovadă de curajși să vă abțineți de la dulciuri timp de cel puțin cîteva zile. După aceasta, puteți include în dieta dvs. o cantitate mică de miere naturală.



Exerciții fizice



Exercițiile fizice și sportul vă vor ajuta să rezistați ispitelor dulci. Activitatea fizică vă va umple cu mai multă energie decît zahărul. În plus, veți avea mai puțin timp liber să vă gîndiți la dulciuri.



Exercițiul ne ajută să ne relaxăm, datorită faptului că ardem mai multe calorii și corpul nostru se curăță mai repede de toxine.



Simțim o creștere a vitalității și a energiei. Dacă nu vă place să faceți sport, începeți cu plimbări de jumătate de oră de trei ori pe săptămînă.



Renunțarea la îndulcitori artificiali



Fiecare dintre noi am auzit despre pericolele pe care le are zahărul asupra sănătății omului. Prin urmare, mulți dintre noi au optat pentru... îndulcitori artificiali. Din păcate, aceasta nu este soluția cea mai rezonabilă, așa cum pare la prima vedere.



În cele mai multe cazuri, îndulcitorii artificiali provoacă și mai mult rău organismului nostru. Aceștia sînt calorii goale care sînt compuse din chimie. Acestea nu conțin substanțe utile, ci duc la o greutate în exces.



Fructele și legumele proaspete ar trebui să fie mereu la îndemînă



Cum să scapi de tentațiile de a adăuga în mîncare zahăr și înlocuitorii ai săi? Foarte simplu: ia vasul de zahăr de pe masă.



Dacă vă decideți să vă curățați organismul, în bucătărie nu ar trebui să existe produse care vă vor seduce mereu.



Faceți o listă cu produse permise și urmați cu strictețe lista atunci cînd le cumpărați. În acest fel, vă veți obișnui rapid să ocoliți secțiunea de produse semifabricate din supermarket.



Pentru a face față rapid tentației de a mînca ceva dulce, este recomandat să aveți întotdeauna la îndemînă nuci.



Cei mai mulți dintre noi sunt foarte dependenți de zahăr. Prin urmare, la început nu vă va fi ușor din cauza dorinței puternice de a gusta ceva dulce. Dar rezultatul va merita tot efortul!