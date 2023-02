Ce să mănânci ca să nu-ți fie frig

Ciocolata neagră, usturoiul sau ghimbirul se numără printre alimentele care țin de frig, scrie dietetik.ro, care a făcut o listă cu alimentele care te ajută în sezonul rece.



1. Ardei iute



Simti ca-ti iau foc si urechile cand mananci ardei iute, nu? Asta pentru ca iti pune sangele in miscare si creste temperatura corporala gratie capsaicinei, substanta care il face sa fie iute.



2. Ciocolata neagra



As manca ciocolata oricand, dar daca imi mai recomanda si medicul, e cu atat mai bine. Ciocolata bogata in cacao, adica cea amaruie, are un efect puternic de imbunatatire a circulatiei multumita flavonoizilor.



3. Ghimbir



Ceaiul de ghimbir este minunat pentru tratarea racelilor, dar este la fel de eficient si in prevenirea acestora. Substantele continute de ghimbir transforma mancarea in caldura prin procesul de ardere a grasimilor.



4. Piper negru



Poti adauga piper negru cam in orice mancare pentru ca stimuleaza puternic sistemul nervos si intensifica senzatia de caldura resimtita de corp.



5. Alimente bogate in proteine



Nu am exagerat cu carnea in aceasta perioada, dar nici nu m-am privat de ea. Am mancat si putin porc, dar n-am neglijat puiul si vita. Acestea sunt bogate in proteine care ajuta organismul sa-si regleze temperatura interna optima.



6. Grasimi sanatoase



Consuma ulei de cocos, somon, avocado si nuci pentru ca acestea au un continut mare de grasimi sanatoase care sunt extrem de utile in procesul termogenezei. Nu-ti face griji pentru silueta, pentru ca, nefiind grasimi saturate, acizii grasi stimuleaza arderea caloriilor.



7. Usturoi



Mirosul neplacut poate fi indepartat cu usurinta prin mestecarea unei cantitati mici de patrunjel, asa ca nu te sfii sa inghiti un catel crud in fiecare zi. Acesta are un efect excelent asupra circulatiei, in special cea din zona extremitatilor.