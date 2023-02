De ce e bine să bei apă caldă cu lămîie în fiecare dimineață

Apa caldă cu lămîie în fiecare dimineață, iată de ce nu trebuie să îți lipsească. Această băutură înlocuiește cu succes cafeaua și are o multitudine de beneficii pentru sănătate.



Iată ce se întîmplă dacă bei apă caldă cu lămîie în fiecare zi, timp de opt săptămîni. Înlocuiește cafeaua sau ceaiul de dimineață cu această băutură și vei vedea schimbarea în bine, transmite doctorulzilei.ro.



Lămîia, fie că este stoarsă sau feliată, este ideală dimineața. Iată de ce!



1. Pentru proprietățile detoxifiante



Organismul acumulează toxine. Sucul de lămîie este bun pentru ficat și ajută la eliminarea toxinelor rapid și eficient.



2. Întărește sistemul imunitar



Apa caldă cu lămîie este foarte benefică sistemului limfatic, care te ajută să scapi de ce corpul nu mai are nevoie. Așadar, face un drenaj limfatic și crește imunitatea organismului.



3. Ajută la pierderea în greutate



Zeama de lămîie curăță intestinele și dă o senzație de sațietate, în timp ce accelerează arderile în corp. Multe persoane care țin dietă au remarcat cît de ajutor le este această apă cu lămîie în grăbirea procesului de slăbire. Pentru siluetă, este apa minune, care topește depozitele de grăsime încăpățînate.



4. Te ajută să te miști mai bine



Sucul de lămîie încurajează vindecarea rănilor și producția de cartilaj, element necesar mișcării.



5. Te scapă de dureri și inflamații



Sucul de lămîie este un antiinflamator natural, reglează nivelul pH-ului din corp. O aciditate crescută duce la inflamații. De aceea sînt recomandate alimentele alcaline. Lămîia în sine este acidă, însă în corp, alături de apă, ea devenine băutură alcalină.



6. Este miraculoasă pentru piele



Apa caldă cu lămîie ajută la prevenirea ridurilor și uscăciunii pielii, vei dobîndi un ten foarte curat în timpul dietei cu această băutură. Nu vei mai avea nevoie de creme cu ingrediente chimice.



7. Te vei simți mai energic și mai vesel



Apa cu lămîie îmbunătățeșete starea de spirit! Aroma de lămîie este tonică și te poate scăpa de depresie sau anxietate. Mai mult, are efecte pozitive și asupra somnului.



Este un aliment miraculos, care ajută în atîtea moduri! Fără efecte secundare, vei vedea o îmbunătățire spectaculoasă a vieții tale.



Cine nu poate consuma doar apa cu lămîie, și-o poate îndulci cu o linguriță de miere.



Persoanele cu diferite afecțiuni trebuie să întrebe medicul înaintea începerii unui astfel de program.