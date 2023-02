Șapte motive pentru care trebuie să ieși din casă și să te plimbi

Fără activitate fizică moderată, este imposibil să se mențină un nivel optim de sănătate.



Pentru acest lucru, nu este necesar să mergi la sală și să-ți epuizezi corpul cu antrenamente de forță. Mai bine, plimbă-te prin parc. Mersul simplu este incredibil de benefic pentru organism, transmite Știri.md cu referire la dcnews.ro.



Mersul pe jos este o modalitate excelentă de a-ți îmbunătăți sănătatea. Doar 30 de minute de mers pe jos, în fiecare zi, îți pot întări sistemul cardiovascular și osos, te pot scăpa de kilogramele în plus, îți poți dezvolta forța musculară și crește rezistența.



În plus, mersul pe jos poate reduce riscul de boli de inimă, diabet de tip 2, osteoporoză și anumite tipuri de cancer. De ce trebuie să mergi pe jos 30 de minute în fiecare zi? Iată 7 motive.



Întărește imunitatea. Se crede că mersul pe jos reduce riscul de a contracta infecții respiratorii. Activitatea fizică poate ajuta sistemul imunitar prin întărirea celulelor, care atacă agenții patogeni responsabili de boală. Pentru acest lucru, trebuie să mergi pe jos cel puțin 30 de minute pe zi.



Întărește inima. Mersul pe jos este cea mai bună formă de activitate fizică pentru persoanele sedentare, în special pentru adulți, deoarece reduce semnificativ riscul de boli cardiovasculare.



În plus, un studiu publicat în Jurnalul Societății Americane de Geriatrie a constatat că atât bărbații, cât și femeile, de peste 65 de ani, care merg pe jos, cel puțin patru ore pe săptămână, au un risc mai mic de boli cardiovasculare.



Prin urmare, mergi, zilnic, cel puțin o jumătate de oră pentru a preveni dezvoltarea bolilor cardiovasculare, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.



Risc scăzut de demență. Activitatea fizică nu este doar benefică pentru prevenirea demenței, ci este recomandată și persoanelor care au fost deja diagnosticate cu această afecțiune.



Potrivit unui studiu recent, exercițiile aerobice, care includ mersul pe jos, ajută la reîmprospătarea și reînnoirea substanței albe din creier, îmbunătățind toate funcțiile cognitive, inclusiv concentrarea și memoria.



Manifestări reduse ale hipertensiunii arteriale. Mersul pe jos ajută, de asemenea, la scăderea tensiunii arteriale. Activitatea fizică regulată, 150 de minute pe săptămână sau 30 de minute pe zi, reduce tensiunea arterială. Este important să mergi regulat pe jos: de îndată când te vei opri din această activitatea, hipertensiunea va reveni.



Pe lângă mersul pe jos, jogging-ul, mersul nordic, mersul cu bicicleta, înotul și dansul pot normaliza tensiunea arterială.



Reduce stresul. În lumea modernă, una dintre cele mai presante probleme a devenit stresul, un inamic „tăcut”, care duce la probleme grave de sănătate pe termen lung. Doar 20-30 de minute de mers pe jos pe zi te pot ajuta să-ți îmbunătățești starea mentală. Mersul pe jos are un efect atât de puternic încât poate fi comparat cu utilizarea de antidepresive ușoare.



Întărește sănătatea sistemului osos. Activitatea fizică este bună pentru întărirea sistemului osos. Medicii recomandă exerciții fizice zilnice de 30 de minute, iar mersul pe jos, înotul, alergatul, tenisul și dansul sunt ideale.



Te ajută să slăbești. Nu trebuie să mergi la sală sau să faci exerciții intense pentru a pierde kilogramele în plus. Mergi pe jos o jumătate de oră pe zi și, foarte curând, te vei bucura de rezultate.