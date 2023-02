Ce spun astrele azi, 2 februarie

Berbec

Dorul de atmosfera casnică din copilarie este accentuat, astfel ca ai putea sa-ti planifici vizite in locurile natale, discutii cu neamurile dragi sau sa răsfoiești un album cu fotografii. Aminteste-ti numai situatiile fericite, iar pe cele neplacute, deocamdata pune-le intr-un ungher al sufletului tau. Din fiecare moment al vietii ai sanse minunate pentru a invata cate ceva, indiferent ce stari de spirit sunt implicate.



Taur

Ziua anunta multe calatorii pe distante scurte, dar si dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat. Totuși, nu pleca urechea la tot ce auzi, intrucat sunt multe distorsiuni in mentalul fiecarui individ. Contextul astral predispune la activitati usoare, discutii banale si forfota. Divergența opiniilor este accentuata, mai ales in sfera profesionala, deci fii prudent si nu te hazarda in polemici inutile.



Gemeni

Te poti bucura de cheltuieli facute in magazinele preferate, pe lucruri dragi sufletului tau. Însă, este bine sa-ti alcatuiesti o lista de prioritati si abia apoi sa incepi cumparaturile. Invita un prieten drag sa te insoteasca si astfel poti primi si sfaturi bune vizavi de ceea ce doresti sa achizitionezi. Dupa-amiaza este favorabila tratamentelor corporale, plimbarilor in aer liber si odihnei. Evita sa-ti divulgi secretele personale!



Rac

Stările tale sunt amestecate, astfel ca poti întâmpina amânări sau întârzieri in activitatile tale personale. Indecizia sau, alteori, graba te poate duce spre demersuri total nepotrivite tie. Stabileste-ti prioritatile zilei si apoi apucă-te de lucru. La nevoie cere sprijinul persoanelor apropiate si de incredere. Chiar sunt sanse sa fii ajutat mult si bine. Totul este sa accepti si sa te bucuri de tot ce este in jurul tau.



Leu

Dialogurile si situatiile in care esti implicat astazi au o nota de mister, greu de pătruns. Este posibil sa te simti incomod, indiferent unde te afli sau ce faci. Sunt momente pasagere, cu o energie astrală aparte, care te predispune la fluctuatii sufletesti si emotionale. Evita ingrijorarile si ai incredere ca vei depasi totul cu bine. Dupa-amiaza te vei simti mai bine. Plimba-te in aer liber si odihneste-te suficient.



Fecioara

Tentatia de a te încrede mai mult in prieteni, decat in membrii familiei sau in persoana iubita este mare si nerecomandabilă astăzi. Vorbele unora te pot necăji profund, insa retine numai ce iti este de folos. Se vehiculeaza multe informatii banale in preajma ta, iar tu ar trebui sa faci o selectie drastica, fara a sta prea mult pe gânduri. Acum poti avea incredere numai in persoanele deja verificate in ultima vreme.



Balanta

Priveste atent ce se petrece in segmentul profesional si mai ales depune eforturi sa înțelegi cum te privesc ceilalti. Intr-un moment de neatentie sau de sinceritate, cineva din anturajul socio-profesional iti va spune foarte clar cum esti perceput de catre ceilalti. Ia aminte la cele aflate astazi si gandeste-te cum ti-ai putea imbunatati acele aspecte neplacute. Seara iti vei gasi linistea alturi de membrii familei.



Scorpion

Rezerva-ti aceasta zi numai pentru activitati usoare si pentru relaxare. Lectureaza carti bune, vizioneaza filme de top sau discuta cu cineva drag, pe teme banale. Procesele mentale sunt încetinite, astfel ca este posibil să-ți fie greu sa rezolvi chestiuni importante sau sa participi la activitati de anvergura. O veste din strainatate te poate pune pe ganduri. Nu da crezare oricarei informatii, inainte sa o verifici.



Sagetator

Priveste dincolo de aparențele cotidiene si evita să-ți faci prea multe griji legate de neajunsurile materiale. Subiectivismul si emotivitatea sunt accentuate, astfel ca exista riscul să-ți subapreciezi situatia personala in care te afli. Daca esti sincer cu tine vei constata ca ai exact cât îți trebuie, atat din punct de vedere financiar, cat si relational. Partenerul de viata sau o ruda apropiata iti pot cere bani cu împrumut.



Capricorn

Esti tentat sa privesti prea mult la ceea ce fac si spun ceilalti. Pe de o parte, este bine pentru ca poti gasi lucruri interesante de invatat. Insa, pe de alta parte, există riscul sa depui cam prea multe eforturi de a atrage privirile asupra ta. A iesi acum in evidență este pagubos, deoarece esti instabil emoțional si ai sanse mari să gafezi. Bucura-te de prezenta celorlalti si implicat-te in activitati comune cu acestia.



Varsator

O zi cu multe activitati de rutină, atat la serviciu cat si acasa. Iti sunt favorizate demersurile secrete si planificarea programului personal si profesional pentru urmatoarele zile. Sanatatea este vulnerabila, astfel ca ai fi tentat sa apelezi la un consult medical de specialitate. Evita analizele si consultatiile medicale, pe cat posibil, deoarece sunt momente pasagere si te poti obloji cu niscai ceaiuri, o alimentație ușoară și mult somn.



Pesti

Cei dragi îți intră în voie ceva mai greu astazi. Modul in care-ti manifesti afectiunea fata de aceste persoane nu este pe placul lor, de aceea fii prudent. Esti tentat sa asculti mai mult de prieteni si sa te implici in activitati comune cu acestia. Cu putin efort vei putea gasi o solutie de mijloc, in asa fel incat sa te ocupi serios de toata lumea. Sunt momente pasagere, cu tensiuni dificil de gestionat, dar nu imposibil.