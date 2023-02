Ce spun astrele azi, 1 februarie

Berbec

Probabil ca in urma evenimentelor din saptamanile anterioare, astăzi vei face un bilanț al relațiilor cu anturajul apropiat si vei decide sa schimbi ceva. Poate fi vorba despre abordarea unei alte mentalitati sau pur si simplu vei renunta la unele persoane care s-au dovedit inselatoare. Vei fi ajutat de contextul astral, astfel ca ascultă-ți cu încredere vocea interioară.



Taur

Contextul astral de astăzi te poate ajuta sa descoperi posibilitati noi de castig dintr-o activitate profesionala desfasurata intr-un cadru oficial. Pe de altă parte, este rost sa primesti cadouri, bani sau favoruri de la colegii de munca. Consuma atat cat iti trebuie si nu te hazarda la cheltuieli nefondate. Odihneste-te si evita eforturile solicitante.



Gemeni

Ziua are energii astrale deosebite, care te vor ajuta să-ți modelezi felul de a relaționa cu ceilalți. Ai șanse sa observi aspectele placute si pe cele care necesita imbunatatiri din planurile de viata in care esti implicat. Este bine să-ți propui mai mult timp liber pentru tine si sufletul tau. Odihneste-te, inconjoara-te de oamenii dragi si de incredere.



Rac

În continuare ai nevoie de odihna si discreție. In liniste, departe de zgomotul cotidian vei putea medita in tihna la situatiile in care esti implicat. Îndrăznește să te gândești la acele schimbari de care ai nevoie. Vizualizează felul in care ai dori să se desfășoare viata ta de acum inainte si ai incredere ca asa se vor petrece lucrurile.



Leu

Foarte important este și astăzi capitolul prieteni si susținători in plan profesional. Energiile acestor zile îți oferă percepții deosebite vizavi de unele persoane, care pana nu demult îți erau alături în diverse moduri. Este bine sa faci un bilant al acestor relatii si sa renunti la oamenii si situatiile care nu te mai inspiră sau care îți pun prea multe bețe în roate.



Fecioara

Ziua este marcată de un context astral deosebit, novator, aspect care te va ajuta sa începi un alt un parcurs profesional. Sunt posibile discutii aprinse cu sefii, cu persoanele cu autoritate din mediul socio-profesional, dar si din mediul familial. Se recomanda prudenta, deoarece exista un risc marit de conflicte si decizii gresite. Fii intelegator cu toată lumea!



Balanta

În continuare mentalul este agitat și plin de idei mărețe. Sunt momente excelente pentru a-ti revizui concepțiile, a renunta la idei si planuri de viata care nu-ti mai folosesc sau care te conduc pe cărări greșite. Fii sincer cu tine insuti si îndrăznește sa mergi mai departe, insa bazându-te pe alt sistem de valori morale și spirituale.



Scorpion

Continuă frământările in plan financiar, mai ales in segmentul comun cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii. Energia astrală de astăzi va scoate la iveala neregulile si nemultumirile adunate de multă vreme atât în sufletul tău, cât și în sufletul celorlalti. Evita cheltuielile majore, planurile de investitii si asumarea responsabilitatilor materiale fata de altii!



Sagetator

Vrei, nu vrei vei fi nevoit și astăzi să privești atent la segmentul partenerial. Contextul astral te va ajuta să înțelegi scopurile ascunse ale celorlalti, dar mai ales, scopurile partenerului de viata si pe cele ale colaboratorilor. Astfel vei intelege pe cine te poti baza si pe cine nu. Debarasează-te rapid de persoanele nepotrivite.



Capricorn

La locul de munca se întrezaresc schimbari importante, dirijate cumva din umbră. Energia astrală de astăzi îți oferă șanse bune de a renunta la conceptii despre muncă si la planuri profesionale care nu te mai ajută. Lasa deciziile majore pentru o alta perioada, deoarece mentalul este confuz si graba accentuata. Odihnește-te și îngrijește-ți sănătatea!



Varsator

Energia zilei te va impulsiona sa-ti redefinesti relatiile sentimentale. Un capitol important se va incheia, posibil o relatie veche sau conceptiile si atitudinea ta fata de persoanele dragi se va modifica definitiv. Tensiunile sufletesti sunt accentuate, iar comunicarea este îngreunată. Fereste-te de discutii aprinse si de luarea deciziilor!



Pesti

Fiind atent la relațiile cu ceilalți și al treburile tale personale este posibil sa nu observi ca in plan familial se va încheia o etapa importanta. Energia zilei anunță schimbări in relatiile cu membrii familiei si finalizarea unor planuri domestice. Emotivitatea si graba sunt accentuate, de aceea fii prudent si alături de cei dragi. Reproșurile lor sunt fondate.