Uleiul care previne bolile de inimă

Uleiul de nuci nerafinat este obtinut din nuci uscate si presate la rece. Un sortiment de buna calitate va avea culoarea topazului si un gust bogat, cu un termen de valabilitate intre 6 si 12 luni.



Este o sursa de antioxidanti si acid elagic. Prezenti in uleiul de nuca, antioxidantii au un rol important in eliminarea toxinelor si a diverselor substante nocive din organism, care sînt indirect sau direct asociate cu dezvoltarea mai multor tipuri de cancer iar acidul elagic impiedica multiplicarea si dezvoltarea celulelor canceroase. Uleiul de nuca este, de asemenea, o sursa bogata de cupru, mangan si melatonina, hormon responsabil cu reglementarea ceasului biologic al organismului.



Dintre beneficiile uleiului de nuca, amintim: circulatia sangelui - uleiul de nuca este bogat in grasimi mononesaturate cum ar fi acizii grasi omega-9, care sustine elasticitatea arterelor si implicit ajuta la imbunatatirea fluxului de sange din organism, reducand sansele de rigidizare a arterelor; reduce riscul aparitiei bolilor cardiace - uleiul de nuca este benefic pentru sanatatea inimii in special datorita nivelului extrem de ridicat de acid alfa-linoleic care este un tip de acid gras omega-3; ameliorarea inflamatiei - uleiul de nuci este o sursa buni de grasimi polinesaturate, cum ar fi omega-3 si omega-6, care sînt extrem de utile pentru reducerea inflamatiei care apare in cazul unor boli, cum ar fi artrita.



Este foarte benefic in reglarea nivelurilor hormonale - nucile sînt o sursa extrem de bogata de fitonutrienti. Acestea contin minerale precum seleniu, magneziu, fier, calciu, fosfor si zinc.



Toate aceste substante ajuta la mentinerea echilibrului hormonilor din organism, frumusetea si sanatatea pielii.



Uleiul de nuca este o sursa buna de vitamina B (contine vitaminele B1, B2, B3) dar si vitamina E si niacina.



Toate aceste vitamine contribuie la infrumusetarea si mentinerea sanatatii pielii, facand pielea mai elastica si imbunatatindu-i textura.



Pentru ce poate fi folosit uleiul de nuci:



* eczeme - o lingurita de ulei de nuca pe zi ajuta la vindecarea eczemelor si eruptiilor pielii;

* beneficii antiimbatranire - uleiul de nuca este bogat in antioxidanti care ajuta la reducerea efectelor radicalilor liberi si previne deteriorarea celulelor, prevenind procesul de imbatranire;

* mentine sanatatea oaselor - pentru mentinerea sanatatii oaselor, organismul are nevoie de zinc, fier, potasiu si calciu, minerale care se pot asimila prin consumul uleiului de nuci, ajutand la o mai buna stabilitate a oaselor si reduce pierderile minerale osoase.