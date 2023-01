Ce spun astrele azi, 31 ianuarie

Berbec

Relaționarea cu persoanele din anturajul apropiat te poate obosi mult astazi, pentru ca îți este greu sa te concentrezi pe ceea ce iti spun altii. Fii intelegator atat cu tine, cât si cu altii! Abordarea subiectelor banale si schimbul de informatii aduce buna-dispoziție si, pe alocuri, informatii utile. Spre seara, detaseaza-te de neplaceri si bucura-te de ambianta casei si de compania celor dragi.



Taur

Prima parte a zilei este marcată de aspecte financiare. In special te intereseaza veniturile pe care le obtii din activitatea profesională desfășurată. Sunt posibile neintelegeri, diminuări ale veniturilor tale sau vești despre modificari radicale ale conditiilor de munca. Este bine sa analizezi situatia in care te afli si sa nu reactionezi la primul impuls. Intelegerea si comunicarea sunt viciate.



Gemeni

Esti destul de nehotărât, astfel ca poti incurca multe astazi. Pe de o parte, este rost de discutii sterile sau de asumarea unor responsabilitati pe care nu le vei putea onora. Insă, pe de alta parte, energia vitala este fluctuanta. Fii prudent in vorbe si fapte! Evita deciziile si discutiile importante care te implica pe termen lung. Dupa-amiaza te vei simti mai bine.



Rac

Departe de ochii curioșilor te simti bine astazi mai ales in prima parte a zilei. Nelinistile sufletesti vizeaza segmentul partenerial profesional. Intr-adevar se preconizează schimbări majore in orice tip de parteneriat in care esti implicat, insa deocamdata nu poti descifra mesajele care vin prin evenimentele din acest segment de viata si activitate. Se recomanda odihna si eforturi dozate.



Leu

Rezerva-ti ziua pentru activitati usoare sau pentru treburi personale, de care vrei sa stii doar tu. Spre exemplu, scrie într-un jurnal senzatiile si emotiile din ultimele zile, dar apleaca-ti atentia si spre noi planuri de viitor. O discutie tainuita cu cineva din anturajul apropiat îți va oferi idei bune, lămuriri vizavi de situatiile si relatiile in care esti implicat. Dupa-amiaza meditează asupra celor întâmplate astăzi.



Fecioara

Solicitările dinspre zona profesionala sunt obositoare si pare ca totul se învârte in gol. Relatiile cu sefii sau cu alti reprezentanti ai unor institutii sunt dificile, deoarece gandirea si comunicare sunt defectuoase. Rezuma-te la strictul necesar si evita discutiile contradictorii. Invita un prieten la o iesire in oras si tăifăsuiește, pe indelete, subiecte banale. Asta iti va aduce liniste, confort si siguranță sufletească.



Balanta

Dialogurile de astazi par lipsite de sens. Bine ar fi sa nu pui baza pe intelegeri sau promisiuni, întrucât sunt sanse sa nu fie respectate. Demersurile pentru studii si calatorii pot stagna din motive amuzante, însî ia-le în serios. Detaseaza-te de forfota cotidiana si viseaza cu ochii deschisi. Cu putin efort si asumarea responsabilitatilor aferente, visele tale pot deveni, in curand, realitate.



Scorpion

In plan financiar pot apărea răsturnari de situatie. Astfel, poti descoperi plati restante sau sa doresti achitarea unei datorii si sa întâmpini tot felul de piedici. Stai putin deoparte si priveste cum se desfasoara evenimentele. Demersurile forțate nu au șanse de izbândă, oricate eforturi ai depune. Erorile de gândire si comunicare sunt la ordinea zilei, de aceea fii intelegator si ai răbdare.



Sagetator

In plan partenerial apar nemultumiri, datorita faptului ca toata lumea vorbeste si nimeni nu intelege nimic. Dialogul surzilor este in trend si asta te oboseste mult. Concenteaza-ti eforturile la treburile tale si nu te astepta la nimic de la altii. Sunt de mare ajutor discretia, rabdarea, toleranta si acceptarea celorlalti asa cum sunt. Maine nu va vor mai conta deloc animozitatile de astazi.



Capricorn

Esti hotarat sa rezolvi multe treburi, dar ar fi bine sa o iei mai usor. Elanul din primele ore ale zilei se va diminua vizibil spre pranz, iar randamentul lasa de dorit. Undeva faci greseli, fie de gandire, fie de comunicare, fie de relationare si atitudine fata de ceilalti si fata de situatiile in care esti implicat. Pentru ca sănătatea este vulnerabilă, puțin probabil sa reușești mutarea munților din loc.



Varsator

Demersurile comune cu persoana iubita sau copiii se desfasoara ceva mai dificil. Sunt posibile tensiuni si discutii zgomotoase, dar nu poti intelege de la ce pornesc. Cumva, in umbra exista detalii ale segmentului amoros, pe care fie nu le cunosti, fie le ignori. Astfel că, din când în când, apar surprize neplacute. Totusi nu pune baza pe cele intamplate astazi, deoarece gandirea si comunicarea sunt viciate.



Pesti

Organizarea treburilor gospodaresti este o activitate binevenita astazi, mai ales in primele ore ale zilei. Sustinerea membrilor familiei lasa de dorit, pentru ca fiecare se gandeste la nevoile si dorintele sale personale. Rezolva cat poti din ce este necesar pentru casa si nu te baza pe sprijinul altora. Comunicarea este deficitara, afectand intelegerea intre semeni. O discutie amicala cu o rudă dragă te va bucura mult.