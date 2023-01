Ce spun astrele azi, 30 ianuarie

Berbec

Ziua este favorabila comunicării si calatoriilor pe distante scurte. Însă, ai grija sa nu iti expui prea mult ideile, pentru ca altii pot profita de acest lucru. Mai ales pentru segmentul profesional sunt sanse bune de a afla informatii prețioase. Relatiile cu anturajul apropiat sunt tensionate, asa incat nu te baza prea mult pe sprijinul rudelor sau prietenilor. Spre seara, relaxeaza-te acasa, alaturi de cei dragi.



Taur

Se intrezaresc cheltuieli, fie pentru o calatorie, fie pentru studii, cercetari sau activitati culturale. Sunt sanse sa-ti creasca veniturile, chiar daca cu sume mici. Deocamdata ai suficiente resurse, încât să-ți duci traiul decent. Mofturile pot sa mai astepte. Partenerul de viata sau colaboratorii îți vor solicita sprijinul financiar. Evita-le provocarile si ocupa-te numai de tine si de treburile tale.



Gemeni

Ziua este favorabila înnoirii pe toate planurile. Renunta la obiceiuri, idei, demersuri invechite, neprofitabile si orienteaza-te spre noi orizonturi. Poate părea dificil la inceput, insa cu putin efort si bunavointa vei depasi orice obstacol. Opereaza in comportamentul tau acele schimbari care sa atraga in viata ta oameni si situatii noi, de buna calitate. Viseaza cu ochii deschisi si visele vor deveni realitate.



Rac

Discreția si misterul care te învăluie astazi te ajuta sa treci neobservat, atat la serviciu, cat si in mediul familial. Este bine sa-ti dozezi eforturile, sa te odihnesti si sa eviti spatiile aglomerate si situatiile tensionate. Provocarile dinspre locul de munca sunt majore, dar le poti face fata cu putin efort. O discutie tainuita cu cineva de incredere iti va aduce multe informatii deosebite. Accepta si alte fațete ale vieții!



Leu

Ai multi susținători astazi, fie la locul de munca, fie acasa, printre cei dragi si apropiati. Popularitatea de care te bucuri acum este rodul unor eforturi depuse de-a lungul multor săptămâni, chiar si fără sa-ti dai seama. Bucura-te de aceste momente, insa fii vigilent in continuare si prezinta-te modest, bine informat si bine intentionat. Spre seara, o iesire in oras cu prietenii te relaxează.



Fecioara

Esti vedetă astăzi, oriunde te-ai duce sau orice activitate desfasori. Multi vor veni in preajma ta fie pentru sfaturi, pentru a te admira, fie pur si simplu de a se simti bine in preajma ta. Exista si unii care te vor provoca, poate fara intentie, insa perceptia ta vizavi de acestia te va duce cu gandul la situatii ascunse care se tes in umbra. Lasa suspiciunile deoparte si bucura-te de fiecare moment petrecut in compania cuiva!



Balanta

Poti sustine discutii elevate astazi spre admiratia celorlalti. La un moment dat, te vei mira si tu de tine, cat esti de capabil pentru a face prezentari si interpretari filozofice. Totusi evita subiectele pe care le stapanesti prea putin sau persoanele care nu te pot intelege. Planuieste o calatorie indepartata sau un studiu deosebit, pe termen lung. Relaxeaza-ti mintea si sufletul cu discutii amuzante cu cineva drag, mai ales spre seară.



Scorpion

Aspectele financiare reprezinta tema principala a zilei. Se pare ca vor interveni cheltuieli comune cu partenerul de viata, cu neamurile sau colaboratorii. Fii prudent si cheltuieste cu masura! Prioritare ar fi facturile, taxele, dar si serviciile necesare imbunatatirii sanatatii tale. Cei dragi doresc cei mai bun si de folos pentru tine, astfel ca poti merge pe mana lor. Dupa-amiaza sunt momente bune pentru taifas.



Sagetator

Tentantia de a-i provoca pe altii este mare si se pare ca uneori te amuză. Insa, ceilalti se vor indeparta de tine daca ai sa continui sa te tot joci pe seama lor. Controleaza-ti reactiile si fii ceva mai ingaduitor. Sunt momente pasagere in care poti strica relatii si situatii bune. Surprinde-ți partenerul de viata cu o cină romantică sau cu un cadou. Bucuria lui te va bucura și pe tine.



Capricorn

Debutul saptamanii anunta multa forfota la serviciu, astfel ca ar fi bine sa-ti alcatuiesti un program de prioritati. Relatiile colegiale sunt tensionate, doar pentru ca fiecare are sarcinile lui de indeplinit. Bazeaza-te numai pe tine si ai incredere ca vei rezolva tot ce-i propui. Sanatatea este vulnerabila, dar evita, pe cat posibil analizele si consultatiile medicale. O alimentatie potrivita si somnul sunt suficiente.



Varsator

Ai nevoie de sprijinul celor dragi, insa acestia au cu totul alte prioritati si te observa prea putin. Fii intelegator si acorda-le celorlalti timp si spatiu sa se desfasoare cum doresc. Ai putea sa te refugiezi intr-un hobby sau sa te plimbi prin locurile preferate. Dupa-amiază sunt posibile discutii aprinse cu persoana iubita si cu copiii. Alege-ti cuvintele si gesturile cu grija, pentru ca există riscul să declanșezi animozități.



Pesti

Pentru ca atentia si eforturile tale sunt concentrate in segmentul profesional sau in activitati comune cu prietenii, atmosfera din sanul familiei este tensionata. Ocupa-te de casa si de cei dragi! Implica-te in treburile domestice, vino cu idei noi pentru redecorarea spatiului de locuit sau propune un program de reuniuni cu neamurile si de vizite in locurile natale. Aprecierile celorlalti vor veni imediat.