Cum poți congela sănătos lămîile

Dupa ce vei afla despre beneficiile pe care lamaile congelate le au asupra sanatatii, cu siguranta ca si tu iti vei dori sa le consumi. Nu foarte multi oameni stiu despre efectele pozitive pe care le are consumul de lamai congelate. Insa iata ce spune un studiu legat de acest subiect.



„O noua cercetare a aratat, pentru prima oara cum limonoidele, un compus natural prezent in lamai si in alte citrice impiedica dezvoltarea celulelor cancerigene din zona sanilor. Acest lucru arunca o lumina noua asupra importantei citricelor in prevenirea cancerului la san si sustine studii trecute care au aratat ca un consum de citrice poate reduce riscul de cancer la san".



Insa de ce sunt lamaile atat de benefice? Coaja de lamaie contine de 5 pana la 10 ori mai multe vitamine decat sucul insusi, iar coaja este, de obicei, aruncata. Si nu doar atat. Coaja de lamaie te poate ajuta sa scapi de toxinele din corp.



Lamaia este un distrugator atat de puternic al celulelor canceroase intrucat este de 10.000 mai puternica decat chimioterapia. Un alt aspect interesant al lamailor este efectul remarcabil pe care il au asupra chisturilor si tumorilor.



Ia o lamaie organica, spal-o si pune-o in congelator. Odata ce s-a congelat o poti consuma cu tot cu coaja, fara sa mai fie nevoie sa arunci nimic din acest fruct.



Apoi ai putea pune coaja de lamaie in salate ori in orice alte mancaruri si sa o savurezi.