Ce spun astrele azi, 29 ianuarie

Berbec

Atmosfera de astazi nu va fi foarte favorabila desfasurarii activitatii profesionale; ambianta in care veti evolua va fi confuza si agitata, iar acest lucru nu va va permite sa va concentrati asa cum trebuie la ceea ce doriti sa faceti. Veti avea insa, noroc, in plan sentimental; romantismul va fi impulsionat, dar ideile care va vor fi oferite trebuie puse in practica, pentru ca efectul sa fie desavarsit, pentru a fructifica, la maximum, imprejurarile. Daca sunteti singuri, cu siguranta este o zi excelenta pentru a intalni iubirea vietii voastre. Exista risc crescut de arsuri si intoxicatii; mergeti la medic daca se intampla asa ceva, nu incercati sa va tratati singuri!



Taur

Astazi veti fi foarte concentrati pe ceea ce faceti si va veti mentine foarte ocupati; in aceeasi masura, le veti cere si celor din jur sa depuna aceleasi eforturi sustinute, sa fie la fel de perseverenti. Aveti mare grija, caci cerintele mult prea mari pot sa va aduca resentimente din partea celor care nu vor reusi sa tina ritmul. Nu toata lumea are aceleasi capacitati de concentrare si de munca! Ambientul astral al acestei zile anunta relatii ceva mai tulburi cu prietenii sau cu apropiatii, dominate de neprevazut si situatii contradictorii. Izbucnirile emotionale vor fi numeroase si va vor solicita mult, din punct de vedere psihic.



Gemeni

Veti trece printr-o faza nu prea fericita, din punct de vedere financiar. S-ar putea sa aflati ca aveti de platit ceva mai mult la impozit, decat ati anticipat, sau ca va trebuie mai mult capital pentru un anumit proiect initiat; in orice caz, o situatie neprevazuta va va solicita cheltuieli aditionale, cu potential de destabilizare a bugetului. Relatiile sentimentale vor fi volatile, pentru voi; veti fi tentati la flirturi ocazionale, la ocheade pe furis. Sansele de stabilizare in plan romantic sunt minime, pentru cei singuri. Profesional, va vor lipsi concentrarea si motivatia, care sa va ajute in realizarea de obiective de importanta semnificativa.



Rac

Trebuie sa va aplecati mai mult asupra realitatii si sa va mai stopati putin imaginatia. Idealismul va poate rani foarte mult, daca nu veti fi atenti la detalii. Este bine sa va relaxati, alaturi de persoanele dragi, sa va distrati alaturi de ele, insa trebuie sa fiti constienti ca exista un timp pentru distractie si altul care trebuie alocat muncii. Daca nu va veti indeplini responsabilitatile asumate, va trebui sa suportati repercursiunile.... Si nu va fi deloc placut! Grabiti-va sa finalizati ceea ce aveti de facut, apoi faceti planuri pentru o iesire cu iubitul, pentru o seara linistita in familie sau pentru orice altceva ce va face placere.



Leu

Ar trebui sa simti un impuls puternic inspre a actiona; increderea in propriile forte va va fi de mare folos, in unele dintre intreprinderile voastre de astazi. Dragostea este o poveste care se desfasoara destul de tihnit pentru voi, pe parcursul acestei zile. Va place sentimentul de implinire pe care vi-l ofera relatia cu partenerul, dar trebuie sa stiti ca acesta nu vine fara eforturi, din partea amndurora. Si munca va va oferi satisfactiile urmarite, asa ca puteti spune, fara sa gresiti, ca o astfel de zi este una implinita, pe toate planurile. Aveti grija sa va mentineti si o stare de sanatate optima, pentru ca totul sa fie perfect.



Fecioara

Luati-o mai usor astazi, mai ales daca s-au intamplat schimbari majore in viata voastra, transformari solicitante, care v-au marcat, mai mult sau mai putin, existenta de zi cu zi. Oferiti-va ragazul necesar pentru a digera intamplarile si pentru a ajunge la esenta chestiunilor in cauza. Daca aveti planuri, proiecte deja in lucru, ar fi bine sa va ganditi cum sa le finalizati. In plan sentimental, este recomandabil sa optati pentru o abordare mai sensibila, dar si realista, in acelasi timp. Nu faceti si nu va faceti iluzii, pentru ca nimeni sa nu iasa ranit sufleteste. Familia va va oferi resursele necesare pentru a va revigora, atunci cand va veti simti epuizati.



Balanta

Astazi poate fi destul de dificil sa va remarcati, sa avansati in intreprinderile pe care le urmariti. Incet, inceti, insa, veti reusi sa iesiti de sub influentele planetare nefaste si sa inregistrati si unele progrese. Incercati ca, pana atunci, sa va pregatiti terenul, astfel incat, la momentul respectiv, sa puteti sa va implicati cu increderea reinnoita. Faceti acest lucru, chiar daca inca nu va este suficient de clar care vr fi desfasurarile pentru urmatoarea perioada. Energiile zilei va impun, in egala masura, ambitie si responsabilitate, iar aceste doua calitati va vor ajuta sa va concentrati pe prioritatile zilei. Veti fi fericiti la finalul acesteia, daca veti realiza ceva care sa merite.



Scorpion

Sa nu fiti prea surprinsi daca astazi va veti lovi de o serie de obstacole in calea realizarii anumitor obiective, care mai intereseaza si pe altii. Unii oameni pot fi foarte incapatanati si greu maleabili, astfel ca devine dificil a lucra alaturi de ei. Si in plan emotional, este posibil sa va loviti de unele blocaje, care nu va vor lasa sa va exprimati asa cum trebuie. De aici, este posibil sa derive o serie de probleme in relatia cu partenerul de cuplu; trebuie sa invatati sa comunicati ceva mai bine cu acesta, indiferent care este situatia. Daca vedeti ca eforturile pe care le depuneti nu dau roade, indiferent de care plan al vietii voastre vorbim, pastrati-va energia pentru momente mai favorabile.



Sagetator

Unul dintre prietenii vostri s-ar putea sa devina o figura de autoritate in viata voastra si va fi nevoie sa stabiliti noi reguli de urmat in relatia dintre voi, inainte ca lucrurile sa se complice mai mult. Va fi nevoie sa aveti o conversatie serioasa si sincera, pentru a va intelege clar, unul altuia, punctele de vedere. Daca veti lasa lucrurile la voia intamplarii, va asumati un mare risc. In plan profesional, lucrurile va vor merge foarte bine. Solutiile pe care le veti oferi vor uimi prin originalitate, astfel incat aveti mari sanse de a castiga la capitolul prestigiu. Aveti grija sa va asigurati un timp suficient pentru odihna. Altfel, puterea creatoare va slabi rapid in intensitate.



Capricorn

Comunicarea este cel mai bun mod de a descalci ite incurcate, de a face lumina acolo unde totul pare neclar, incetosat. Colegul de serviciu va poate lamuri in privinta vreunei sarcini pe care nu ati perceput-o corect. Partenerul de relatie poate sa clarifice aspecte legate de partea sentimentala a vieti voastre. Problemele ramase nesolutionate au tendinta de a va sta ca un ghimpe-n coasta, va vor ocupa gandurile si va vor impiedica sa treceti mai departe. Nu ezitati sa limpeziti neclaritatile existente, mai ales ca aveti si suportul climatului astral de astazi. De asemenea, mentineti-va realisti, pentru ca astfel va veti putea consolida pozitiile si veti reusi sa va organizati mult mai bine.



Varsator

Daca va veti angaja in jocuri extreme, riscul de a va rani este destul de crescut, greu de evitat. Poate ca nu este momentul de a risca inutil, astazi. Astrele va indeamna mai mult spre prudenta, spre alegerea unor variante ce implica pericole minime, spre a pasi cu pasi marunti si bine ganditi. Veti avea de tratat cu persoane care vor avea opinii total diferite de ale voastre, astfel inca va fi greu pentru voi sa-i convingeti ca punctul vostru de vedere este cel corect. Este posibil sa apara tensiuni in relatia de cuplu, datorita incapatanarii voastre. Vina va apartine, deci va trebui sa v-o asumati. Mai mult decat atat, va trebui sa rezolvati cumva situatia.



Pesti

Atmosfera generala a zilei poate parea prea lenta sau prea pisaloaga pentru gustul vostru. Va place sa va miscati mult mai rapid si mai eficient. Totusi, s-ar putea sa nu aveti incotro si sa trebuiasca sa va conformati situatiei existente. Pe de alta parte, detaliile care va iau mult timp de analiza uneori, s-ar putea dovedi importante, in unele situatii. De aceea, va fi nevoie de atentie marita si de cat mai multa rabdare. In actiunile cu familia, dovediti ca sunteti o fire aventuriera, planuiti ceva interesant, care sa faca din voi eroi ai copiilor vostri; binenteles, pastrandu-va latura prudenta si realista. Este o zi perfecta pentru noi inceputuri in plan sentimental: o noua relatie, o noua etapa din viata de cuplu, etc.