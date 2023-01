Ce spun astrele azi, 28 ianuarie

Berbec

Se întrezăresc cheltuieli majore la sfarsitul acestei saptamani. Este posibil ca partenerul de viata sa-ti solicite sprijinul financiar fie pentru o calatorie indepartata, fie pentru studii. Fii prudent si analizeaza situatia pe indelete. Exista riscul sa te implici in demersuri care, pe de o parte nu te privesc, iar pe de alta parte iti aduc pagube serioase. Veniturile tale pot creste in chip miraculos.



Taur

Weekend-ul acesta este potrivit activitatilor relaxante. Starile tale de spirit sunt fluctuante, iar sanatatea este vulnerabila. Ai răbdare cu tine si asculta-ti vocea interioara. Compania celorlalti te poate obosi, de aceea alege acei oameni pe care îi simti pe aceeasi lungime de unda cu tine. Evita provocarile, eforturile de orice fel si discutiile ample. Nemulțumirile majore pornesc de la bugetul comun si cheltuielile împărțite cu alții.



Gemeni

Ingrijeste-te la finalul acestei saptamani! Se pot evidentia afectiuni legate de segmentele gâtului si sistemului renal. Somnul, dieta potrivita, plimbarile in aer liber si compania oamenilor dragi si de încredere te pot ajuta mult. Evita terapiile alopate, deoarece sunt posibile erori greu de remediat. O discuție tăinuită cu cineva din anturajul profesional îți va aduce informatii prețioase. Nu este momentul favorabil pentru concluzii și decizii.



Rac

Sunt momente bune in acest weekend pentru a-ti revizui relatiile cu prietenii, dar si planurile personale si profesionale. Sunt posibile multe surprize din partea unora pe care îi considerai apropiati si de încredere. Mai ales, activitatile profesionale comune cu altii, începute undeva cândva, acum se destramă încet, dar sigur. Evita sa vorbesti prea mult, mai ales ca una se gândește si cu totul altceva se spune.



Leu

Surprize interesante se întrezăresc la sfarsitul acestei saptamani in plan socio-profesional. Esti pe o scena deschisă, în care ai de spus replici importante cu impact pe termen lung asupra multora. Alege-ti cu grija vorbele, fii modest si nu-ți depăși limitele! Răsturnarile de situatie pândesc în umbra. Ai incredere ca poti face față oricărei provocari. Dialogurile si activitatile cu persoanele tinere iti vor aduce informații prețioase.



Fecioara

Sufletul îți este luminat de idealuri mărețe. Totusi, avalanșa de gânduri care îți da târcoale te face să aluneci în gânduri copleșitoare. Fii prudent si ordonează-ți mentalul. Oboseala psihică își va face simțită prezenta. Revizuiește-ți sistemul valorilor morale si spirituale. Poti aborda usor si bine o nouă filozofie de viață. Serile acestui weekend sunt potrivite vizionării unui film, unei piese de teatru sau pentru lectură.



Balanta

Este posibil să apară la sfarsitul acestei saptamani favoruri substantiale din partea colaboratorilor sau a partenerului de viata. Dincolo de aparențe există înțelesuri pe care ar fi bine să le studiezi pe îndelete. Atitudinea ta fata de munca si raportul eforturi depuse plata aferenta au nevoie de revizuiri serioase. Oprește-te din când în când din iureșul cotidian si priveste atent in jur. Ai suficient timp si resurse pentru toate.



Scorpion

La finalul acestei saptamani este bine să acorzi atenție relatiilor parteneriale, mai ales relației cu partenerul de viata. Izbucnirile acestuia pot fi spectaculoase pe alocuri, dar deranjante per total. Posibil ca bugetul comun să fie mărul discordiei. Traversezi o perioada in care ai tendinta de a cheltui mult si asta îi necăjește pe cei dragi. Tine cont de ce îți spune atât partenerul de viață, cât si persoanele din anturajul socio-profesional.



Sagetator

Sanatatea este vulnerabila la sfarsitul acestei saptamani, de aceea fii prudent si dozeaza-ti eforturile. Este posibil sa te afunzi in activitati de rutină, fie la locul de munca, fie acasa, alaturi de cei dragi. Depinde numai de tine organizarea timpului si a resurselor personale, astfel incat sa duci totul la bun sfarsit. Rezerva-ti momente pentru odihna, discutii amicale sau plimbari in aer liber. Evita consultatiile si analizele medicale!



Capricorn

Zilele acestui weekend predispun la discutii aprinse cu persoana iubita sau copiii. Cei dragi au alte idei, alte concepții, dar mai ales alte planuri de viață, planuri în care este posibil ca tu să ai un loc secund. Fii înțelegător si accepta-i pe ceilalti asa cum sunt! Modul in care acestia își manifestă afectiunea si respectul fata de tine îți displace deocamdată, insa este doar o perceptie subiectivă de moment.



Varsator

Este multa forfotă in plan familial, la sfarsitul acestei saptamani. Se recomanda prudenta, deoarece riscul declanșării unor conflicte pe termen lung este mare. Pe de alta parte, activitatile domestice se desfășoară ceva mai dificil, astfel ca ar fi bine sa te ocupi de prioritati si eventual, la nevoie cere ajutorul membrilor familiei si prietenilor. Verifica periodic sursele de foc si de aer din spatiul locativ. Sunt posibile avarii.



Pesti

Reuniunile cu persoanele din anturajul apropiat sunt foarte interesante in acest weekend. Pe de o parte, schimbul de informatii îți va aduce lămuririle necesare pentru a-ți soluționa diverse chestiuni personale sau profesionale. Însă, pe de alta parte, este rost si de acuze sau de replici zgomotoase pe seama unor subiecte banale. Fii prudent si evita provocarile celorlalti! Călătoriile pe distanțe scurte pot fi frecvente.