Ce spun astrele azi, 24 ianuarie

Berbec

Energia vitală este la cote joase, astfel ca ar fi bine sa te ocupi de treburie usoare. Confuzia mentala este accentuată. Evita discutiile importante, deciziile majore si spatiile aglomerate. Ocupa-te de sufletul si trupul tau! Consultatiile si anlizele medicale pot intra in discutie. O baie aromată, o discutie cu cineva drag si de incredere te ajuta să-ți îmbunătățești starea de spirit.



Taur

Relațiile cu prietenii si susținătorii din segmentul profesional sunt contradictorii. Este dificil astăzi să dai crezare celor spuse de aceste persoane. Recomandabil este să asculți, eventual să-ți notezi ce simti tu că rezonează cu sufletul tău, dar să nu emiți păreri sau decizii. Se pot face confuzii greu de remediat. Alege pe cineva drag și de incredere pentru un dialog pe indelete.



Gemeni

Multa lume este atenta la vorbele si gesturile tale, lucru care te poate necăji la un moment dat. Totusi emani un farmec irezistibil astazi, astfel ca admiratorii apar imediat. Unii insa vor doar sa te provoace pe teme diverse. Evită-le reprezentațiile si ocupa-te numai de treburile tale! Spre seara, compania membrilor familiei si ambianța domestică te liniștesc si te bucură pe deplin.



Rac

Te preocupă demersurile intelectuale, studiul, lărgirea orizontului cunoașterii si relațiile cu oameni erudiți. Ai spor si succes in tot ce tine de întocmirea documentelor oficiale si in dialogurile colegiale. Insă, nu iti expune vasta experiența acumulata sau intentiile pe care le ai privitor la planurile tale profesionale. Spre seara, relaxează-te cu un film bun.



Leu

Se pare ca trebuie sa onorezi niste plati restante, fie pe facturi, taxe, impozite, fie pe servicii de care ai beneficiat. Pe de alta parte, rudele, partenerul de viata sau colaboratorii pot avea nevoie de sprijinul tau material. Ordoneaza-ti prioritatile si ajuta si pe altii atat cat poti. La momentul potrivit, cand te astepti mai putin, generozitatea iti va fi răsplătită din plin.



Fecioara

In relatiile parteneriale se preconizează schimbari importante. Gandeste-te pe indelete cum ai dori sa se desfasoare atat relatia cu partenerul de viata, cat si parteneriatele profesionale. Insă, nu este momentul să-ți expui ideile si doleanțele. Deocamdata priveste atent la ceilalti și caută sa înveți câte ceva din vorbele sau faptele lor. Intotdeauna ceilalti sunt oglinda noastră.



Balanta

Neplăcerile privitoare la sanatate sunt accentuate. Dialogurile cu diversi specialisti in sanatate iti vor aduce informatii utile. Fii prudent, tine cont de cele aflate si adopta o atitudine pozitiva. Numai de tine depinde însănătoșirea ta si îmbunătățirea relatilor cu ceilalti. Traversam o perioada in care ai nevoie de odihna, somn si dieta potrivita. Evită activitățile solicitante!



Scorpion

Delicate momente astazi in relatiile cu persoana iubita si copiii. Provocarile sunt majore si ar fi bine sa nu le dai curs. Observa atent ce se petrece în sectorul amoros, dar lasa deciziile si concluziile pentru zilele urmatoare. Senzația ca in umbra se petrec diverse lucruri este pregnantă. Rezerva-ti momente pentru o activitate distractiva sau pentru un hobby.



Sagetator

În sânul familiei este forfotă mare. Ai dori sa te implici in activitati gospodaresti, insa membrii familiei se pare ca nu te lasă. Unii pot avea nevoie de tine pentru a le rezolva chestiuni personale. Altii, insa doresc să desfășori treburile numai cum vor ei. Tu asculta-i pe toti, dar decide in consecinta si conform dorintelor sau pricipiilor tale. Seara aduce împăcare si veselie.



Capricorn

Relațiile cu persoanele din anturajul apropiat sunt provocatoare. Mai ales dialogurile se vor desfasura pe tonuri înalte, iar divergența opiniilor va fi evidentă. Fii prudent si vorbeste strictul necesar! Exista riscul să-ți prezinti slăbiciunile sufletesti, lucru total neindicat. Calatoriile pe distante scurte sunt o alta tema importanta a zilei. Relaxeaza-te cu o plimbare ușoară.



Varsator

Se ivesc cheltuieli importante. Minunat este faptul că pe de alta parte este rost sa primesti la loc sumele cheltuite. Totusi fii prudent si evita extravaganțele sau investițiile pe termen lung. Fluctuațiile financiare sunt frecvente, astfel ca nu te poti baza pe ceva concret sau stabil. Răsfață-ți simțurile cu o ședinta de masaj, saună sau cu un tratament de îngrijire corporală.



Pesti

Foarte usor poți da frâu liber reacțiilor zgomotoase, lucru păgubos astăzi. Canalizeaza-ti eforturile spre a-ți îmbunătăți viața și relatiile cu ceilalti. Este necesar sa renunti la tipare mentale si comportamentale vechi, care iti obstructioneaza progresul. Detaseaza-te de cotidian si gandeste-te, pe indelete, cum ai dori sa se desfasoare viata ta de acum inainte.