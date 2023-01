Vremea se răcește sub influența maselor de aer rece din nord-est

Vremea se răcește treptat sub influența maselor de aer rece din nord-estul continentului. La noapte și duminică izolat vor cădea ploi slabe. Vântul sud-estic se domolește până la moderat.



Solicitată de IPN, sinopticianul Valentina Bildina a spus că în ultimele zile, sub influența ciclonului atlantic, pe întreg teritoriul țării s-au atestat temperaturi ridicate, transmite Știri.md.



Treptat, presiunea atmosferică mai înaltă și masele de aer rece din nor-estul continentului vor genera scăderea temperaturilor.



La noapte minimele vor oscila între +1… +6 grade Celsius, iar luni vor fi între -2… +3 grade Celsius. Temperatura maximă a aerului ziua va urca până la +11 grade. Luni nu vor fi însă mai mult de +5 grade, pe alocuri termometrele vor indica valori de zero grade.