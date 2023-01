Ce se întîmplă cu organismul nostru cînd este foarte frig afară

Ce spune organismul nostru cînd tremurăm de frig? Și de ce în timpul iernii trebuie să protejăm capul, buzele și mîinile?



Se pare că temperaturile scăzute au efecte diferite asupra diferitor părți ale organismului. Dr. Daniel Atkinson din Treated.com explică cum exact și ce ar trebui să facem pe timp geros, transmite Noi.md.



Creierul



Hipotalamusul din creier reacționează la semnalele de la terminațiile nervoase care reacționează la frig și secretă hormoni pentru a regla temperatura corpului și a menține organele vitale calde. În același timp, vasele de sînge se îngustează din cauza temperaturii scăzute. Cînd organismul este expus la ger pentru o perioadă lungă de timp (în caz de hipotermie), funcția hipotalamusului poate afecta procesul de gîndire, de aceea omul cu degerături poate pierde capacitatea de a gîndi clar.



Inima



Iarna, organismul va trebui să consume mai mult oxigen și să pompeze mai mult sînge în jurul organelor vitale pentru a se încălzi, de aceea bătăile inima se accelerează pentru a satisface această nevoie.



Degetele de la mîini și de la picioare



Încălcarea fluxului sanguin afectează în special degetele deschise de la mîini și de la picioare (acest lucru devine imediat vizibil deoarece degetele devin albe și apoi devin albastre), ceea ce duce la amorțeală și, în cele din urmă, la durere și vezicule (degerături). În cazuri avansate, țesutul supus expunerii prelungite la temperaturi negative (degerături profunde) poate muri (începe necroza) și necesită îndepărtarea chirurgicală. Dar acest lucru necesită petrecerea a cel puțin o jumătate de oră în frig extrem fără haine.



Părul



Hormonii secretați de hipotalamus determină pielea noastră să acționeze ca un izolator, păstrînd căldura corpului. Acest lucru duce la faptul că părul se lipeste de corp, iar pe piele apar senzații de piele de găină.



Nasul



Pielea din interiorul nasului poate deveni uscată, crăpa și poate deveni susceptibilă la iritații.



Plămnii



De obicei, nasul, gura și gîtul încălzesc și umezesc aerul înainte de a ajunge în plămîni. Dar dacă aerul este prea rece, nu are timp să se încălzească, din acest motiv, țesutul muscular al tractului respirator se poate spasma, ceea ce duce la dificultăți de respirație și tuse. Prin urmare, aerul rece uscat poate înrăutăți atacurile la astmatici.



Buzele



Pielea subțire a buzelor se poate usca, subția și crăpa în frig. Deci, nu uitați să o protejați mai bine decît de obicei.



Mușchii



Cînd ieșim în ger, în primele minute, în organismul nostru poate apărea o contracție musculară involuntară (acest lucru este necesar pentru ca organismul să genereze energie și să crească circulația sîngelui). În același timp simțim un ușor tremur. După ce organismul se obișnuiește cu temperatura scăzută, tremurul trece.



Vasele



Vasele sangvine se contractă pentru a transporta cît mai repede oxigenul spre organele importante. Hormonii secretați de hipotalamus oferă anume un astfel de semnal vaselor — pentru a asigura cu sînge organele vitale; dar acele organe care nu sînt prioritare nu primesc suficient oxigen. Din astfel de părți ale corpului fac parte membrele noastre.



Pielea



Vremea rece poate provoca urticarie - este o reacție alergică care provoacă apariția petelor roșii, asemănătoare erupțiilor cutanate, umflate pe piele.



Deci, ce ar trebui să facem în toate aceste cazuri?



* Îmbrăcăminte călduroasă



Asigurați-vă că ieșiți afară îmbrăcați călduros. Lenjerie termică sau mai multe straturi de îmbrăcăminte, mănuși calde și șosete groase (nu uitați că membrele necesită o protecție specială). Se crede că prin cap pierdem 7-10% din căldura corpului, deci este foarte riscant să ieșim în frig fără căciulă. Anime căciula ajută la menținerea temperaturii corpului.



* Încercați să limitați timpul petrecut afara



La temperaturi sub zero grade, încercați să nu petreceți mult timp afară. Și dacă totuși doriți sau trebuie să stați afară mult timp, vedeți punctul de mai sus.



* Mișcați-vă



Cu cît stai mai nemișcat, cu atît vei îngheța mai repede. De aceea, încercați să rămîneți activ chiar dacă vă aflați în încăpere.



* Mîncați sau beți ceva fierbinte



Pe vreme rece, mesele și băuturile calde ajută organismul să mențină o temperatură internă optimă.



* Fiți atenți pe gheață



Dacă ieșiți afară, încercați să nu mergeți pe suprafețe înghețate și alunecoase pentru a reduce șansele de cădere; și folosiți încălțăminte cu talpă care nu alunecă.