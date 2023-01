Alec Baldwin, pus sub acuzare pentru ucidere din culpă

Actorul Alec Baldwin va fi acuzat de ucidere din culpă, după ce a împuşcat-o fără să vrea pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, pe platoul de filmare al peliculei „Rust”.



Armurierul filmului, Hannah Gutierrez-Reed, care este persoana responsabilă cu armele de pe platoul de filmare, se confruntă cu aceeași acuzație, scrie Sky News, transmite Știri.md cu referire la spotmedia.ro.



Asistentul de regie David Halls a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru acuzația de utilizare neglijentă a unei arme letale.



Hutchins a murit după ce o armă de recuzită ținută de Alec Baldwin s-a descărcat în timpul repetițiilor pentru filmul western, în octombrie 2021.



Regizorul Joel Souza a fost, de asemenea, rănit în incidentul de pe platoul de filmare din New Mexico.



Aproape un an mai târziu, în octombrie 2022, Alec Baldwin și familia regizoarei au ajuns la o înțelegere într-un proces civil, pentru o sumă nedivulgată.



Aşa că producția filmului va fi reluată în acest an.



Procurorul din Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, primise o finanțare suplimentară de 317.750 de dolari pentru a investiga acest caz și a declarat, după anunțarea înțelegerii civile, că aceasta nu va avea niciun impact asupra anchetei penale - întrucât „nimeni nu este mai presus de lege”.



O serie de alte procese au fost, de asemenea, intentate în legătură cu împușcăturile.