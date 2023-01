Un semnal radio record de la o galaxie îndepărtată a oferit noi speranțe astronomilor

Hidrogenul este unul dintre elementele fundamentale ale spațiului cosmic. Fie că este simplificat sau sub formă de moleculă, natura hidrogenului ne poate spune multe despre Univers.



Tocmai de aceea, astronomii sunt foarte interesați în detectarea semnalelor de la acest element, oriunde ar fi găsit.



Acum, semnătura luminoasă a hidrogenului atomic fără sarcină electrică a fost măsurată mai departe de Pământ ca oricând. Radiotelescopul GMRT (Giant Metrewave Radio Telescope) din India a detectat un semnal a cărui lumină a fost emisă în urmă cu 8,8 miliarde de ani (concept cunoscut drept lookback time).



Semnalul detectat ne oferă o perspectivă interesantă asupra primelor momente ale Universului. Estimările actuale arată că ar avea o vechime de 13,8 miliarde de ani, potrivit Science Alert.



Ce știm despre semnalul radio detectat de cercetători?



„O galaxie emite diferite tipuri de semnale radio. Până acum, tipul acesta de semnal a putut fi detectat doar de la o galaxie din apropiere, astfel limitând cunoștințele noastre la galaxiile din apropierea Pământului”, a explicat cosmologul Arnab Chakraborty de la Universitatea McGill din Canada.



În cazul de față, semnalul radio emis de hidrogenul atomic este o undă de lumină cu o lungime de 21 de centimetric. Undele lungi nu sunt foarte energetice, nici lumina nu este intensă, astfel că este dificil de detectat de la distanță. Recordul anterior pentru un semnal de acest fel a fost de 4,4 miliarde de ani.



Din cauza distanței mari pe care a parcurs-o înainte să fie interceptat de GMRT, semnalul a fost întins de spațiul în expansiune până la 48 de centimetri, fenomenul fiind descris drept „deplasarea spre roșu a luminii”.



„Semnalul a fost curbat de prezența unui alt corp masiv”



Oamenii de știință au folosit „lentile gravitaționale” pentru a detecta semnalul, care își are originea într-o galaxie îndepărtată numită SDSSJ0826+5630. „Lentilele gravitaționale” reprezintă conceptul prin care lumina este amplificată pe măsură ce urmărește curbura spațiului din jurul obiectului masiv situat între telescoapele noastre și sursa de origine, în esență acționând ca o lupă uriașă.



„În acest caz, semnalul a fost curbat de prezența unui alt corp masiv, o altă galaxie, între țintă și observator”, a spus astrofizicianul Nirupam Roy de la Institutul Indian pentru Știință. „Asta rezultă în amplificarea semnalului, astfel permițând telescopului să îl detecteze”, a adăugat Roy.



Rezultatele acestui studiu oferă noi speranțe astronomilor care intenționează să facă observații similare în viitor. Cercetările au fost publicate în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



Noi posibilități în sondarea evoluției cosmice



Hidrogenul atomic este format pe măsură ce gazul fierbinte și ionizat din împrejurimile unei galaxii încep să se prăbușească în galaxie, astfel răcindu-se în tot acest timp. În cele din urmă, hidrogenul devine molecular, iar apoi apar stelele.



Faptul că putem privi înapoi în timp atât de mult ne poate ajuta să aflăm mai multe despre galaxia noastră, precum și despre modul în care Universul s-a comportat la începuturile sale.



Noile rezultate vor „deschide calea pentru noi posibilități în sondarea evoluției cosmice cu radiotelescoape existente și viitoare”, au scris cercetătorii în studiul lor.