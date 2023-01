10 ingrediente care nu trebuie să-ți lipsească din bucătărie

E foarte ușor să gătești sănătos atunci cînd ai ingredientele care trebuie. Ține cont de sfaturile nutriționiștilor și asigură-te că le ai pe cele din lista de mai jos, scrie foodstory.ro.



1. Oțet balsamic



Este mult mai gustos decît oțetul clasic, joacă și rolul de dressing pentru salată și are o proprietate care îl transformă în ingredientul ideal: arde grăsimile.



2. Fasolea



Fasolele sînt pline de fibre și te ajută la reglarea digestiei. În plus, contribuie la scăderea tensiunii arteriale și la scăderea nivelului de colesterol.



3. Scorțișoara



Un ingredient versatil, care poate fi folosit în foarte multe mîncăruri. În doze mici, reduce durerile de cap, stimulează memoria și reglează nivelul de zahăr din sînge.



4. Ceaiuri naturale



Acestea rehidratează, întăresc imunitatea și au proprietăți anti-cancer. În plus, au o mulțime de alte proprietăți, în funcție de sortiment.



5. Nucile



Sînt foarte sănătoase și le poți consuma fie crude, ca gustare, fie în rețete. Sînt sățioase și scad colesterolul.



6. Mierea



Este utilizată atît în bucătărie, cît și în scopuri medicinale. Ca ingredient, nutriționiștii îți recomandă să o folosești în locul zahărului.



7. Germeni de grîu



Germenii de grîu sînt foarte bogați în proteine, fibre, grăsimi nesaturate, vitamine, fosfor, zinc, magneziu și acid pantotenic. Folosiți în rețete, aceștia contribuie la scăderea nivelului de colesterol din sînge și te umplu de energie.



8. Usturoiul



Dă o aromă specială mîncării, dar este și foarte sănătos. Te ferește de infecții și te ajută să-ți menții imunitatea la cote înalte.



9. Uleiul de cocos



Dă o savoare specială mîncării și te ajută să-ți menții silueta. Acest ulei favorizează digestia, împiedică grăsimile să se depună și reduce cantitatea de colesterol.



10. Uleiul de măsline



Este un must-have pentru bucătărie. Te ajută să dai o savoare aparte mîncărurilor și un plus de sănătate.