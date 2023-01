Bărbații vor continua să predomine domeniul fizicii până în 2158

Numărul femeilor care semnează lucrări științifice este în creștere, dar, în general, bărbații încă predomină, iar unele domenii nu vor atinge egalitatea de gen până în secolul următor, potrivit unei analize majore.



Cassidy Sugimoto de la Institutul de Tehnologie al Georgiei, din Atlanta și Vincent Larivière de la Universitatea Montreal din Canada, au analizat în jur de 5,5 milioane de lucrări științifice, publicate între 2008 și 2020, transmite Știri.md cu referire la descopera.ro.



Aceștia au folosit un algoritm de învățare automată ca să estimeze probabilitatea ca numele unei persoane să fi aparținut unui bărbat sau unei femei, potrivit NewScientist.



Numele care aveau o probabilitate de zece ori mai mare de a fi atribuite unui bărbat decât unei femei au fost considerate ca aparținând bărbaților și viceversa.



Egalitate de gen în biologie ar putea fi atinsă în 2069, iar cea în chimie în 2087



Cei doi cercetători au constatat că, în general, procentul femeilor care contribuie la lucrări științifice a crescut în fiecare an.



De exemplu, doar 43% dintre autorii din domeniul psihologiei erau femei în 2008, dar această cifră a ajuns la 50% în 2021.



Extrapolând în viitor, ei estimează că bărbații și femeile vor ajunge la niveluri egale de autorat în biologie în 2069 și în chimie în 2087.



Cu toate acestea, multe științe nu vor atinge paritatea până în secolul următor, pe baza ritmurilor actuale de progres.



Cei doi au constatat că ingineria va atinge paritatea între bărbați și femei abia în 2144, în timp ce matematica și fizica vor trebui să aștepte până în 2146 și, respectiv, 2158.



Lucrările scrise de femei sunt mai puțin citate



De asemenea, cercetătorii au constatat că lucrările scrise de femei pentru reviste de profil precum Nature și Cell au fost mai puțin citate decât cele scrise de bărbați pentru aceleași publicații.



„Aceasta indică un fel de prejudecată în sistem. Nu este specifică unui singur domeniu. Este, într-adevăr, prezentă în fiecare disciplină”, spune Larivière, adăugând că nu este cert ce ar putea explica discrepanța.



Cine ar putea contribui la eliminarea decalajului privind diversitatea în știință?



Cercetarea celor doi face parte dintr-o carte intitulată „Equity for Women in Science” („Echitate pentru femeile din știință”), care urmează să fie publicată în cursul acestui an și care detaliază numeroasele modalități prin care oamenii de știință, factorii de decizie politică, finanțatorii, cercetării și comunicatorii din domeniul științei pot contribui la eliminarea acestui decalaj privind numărul femeilor și al bărbaților în știință.



„Nu există soluții rapide. La nivel micro, oamenii de știință trebuie să schimbe modul în care recrutează studenții și modul în care îi promovează.



Cotele funcționează: sunt modalități prin care oamenii pot trece dincolo de ceea ce reprezintă reflexele lor instinctuale, de ceea ce se află în rețelele lor apropiate și pot găsi cu adevărat persoanele care contribuie la diversitatea comunității științifice”, spune Sugimoto.



La un nivel mai larg, agențiile de finanțare și instituțiile trebuie să se facă responsabile pentru creșterea diversității în știință, spune Sugimoto.