Trei galaxii îndepărtate oferă noi indicii despre Universul timpuriu

Descoperirea celor mai slabe galaxii cunoscute dincolo de vecinătatea Căii Lactee ar putea ajuta oamenii de știință să dezvolte modele universale pentru modul în care s-au format cele mai vechi galaxii din Univers.



O echipă de cercetători condusă de Burçin Mutlu-Pakdil, în prezent profesor asistent de fizică și astronomie la Colegiul Dartmouth, a identificat trei galaxii pitice ultrafine (UFD) care se numără printre cele mai slabe galaxii descoperite în afara Grupului Local, gruparea de galaxii care include Calea Lactee și Andromeda, scrie Phys.org.



Situate la aproximativ 11,4 milioane de ani-lumină de Pământ, galaxiile au o vechime estimată la 12 miliarde de ani, aproape toate stelele lor formându-se la începutul Universului, au raportat cercetătorii în The Astrophysical Journal.



Galaxiile sunt primele UFD-uri găsite în jurul unei galaxii spirale cu masa Căii Lactee, care orbitează în jurul unei galaxii cunoscute sub numele de NGC253, sau Galaxia Sculptor.



Cu toate acestea, caracteristicile lor sunt în concordanță cu UFD-urile din cadrul Grupului Local, ceea ce ar putea ajuta oamenii de știință să dezvolte modele mai precise ale UFD-urilor în general.



Cele mai multe exemple cunoscute de UFD-uri se află în cadrul Grupului Local, dar medii diferite pot afecta formarea și evoluția lor, a declarat Mutlu-Pakdil.



„Lucrarea noastră este primul pas necesar pentru a înțelege mai bine galaxiile cele mai slabe dincolo de Grupul Local și pentru a constrânge mai solid datele demografice ale galaxiilor pitice”, a spus Mutlu-Pakdil.



„Încă nu știm dacă UFD-urile din Grupul Local sunt tipice sau neobișnuite. Pentru a răspunde la această întrebare fundamentală, trebuie să descoperim mai multe UFD-uri dincolo de mediul nostru local și să le studiem în detaliu.”



Ce sunt galaxiile pitice?



UFD-urile sunt cele mai puțin luminoase și mai puțin evoluate chimic galaxii cunoscute. Cu toate acestea, ele sunt cele mai dominate de materie întunecată, care este forma misterioasă de materie despre care se crede că ar constitui cea mai mare parte a Universului.



Din aceste motive, astronomii consideră că UFD-urile sunt fosile imaculate ale Universului timpuriu, care ar putea oferi cele mai bune oportunități pentru a studia compoziția Universului și formarea primelor sale galaxii.



„Galaxiile pitice sunt elementele constitutive ale galaxiilor mai mari”, a declarat Mutlu-Pakdil. „UFD-urile sunt cel mai bun loc pentru a studia formarea galaxiilor la cele mai mici scări și pentru a afla cum cele mai mici aglomerări de materie întunecată se populează cu stele și se transformă în galaxii.”



Lucrarea a fost publicată în The Astrophysical Journal.