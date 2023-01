Ce spun astrele azi, 18 ianuarie

Berbec

Comunicarea este foarte importanta astăzi, astfel ca alege-ti cuvintele cu grija. Esti tentat sa povestești multe despre reușitele tale profesionale, lucru care va atrage comentarii din partea interlocutorilor. Intalnirile cu persoane erudite te vor bine dispune, pe de o parte, iar pe de altă parte, te vor impulsiona să-ți continui dezvoltarea personala si profesionala.



Taur

Se conturează cheltuieli majore. Pe de o parte, este vorba de achitarea facturilor, taxelor sau serviciilor comune cu membrii familiei. Insa, pe de alta parte este posibil sa afli informatii pretioase vizavi de cota financiara pe care trebuie sa o primesti dintr-o colaborare sau afacere personala. Cheltuieste strictul necesar!



Gemeni

Esti un bun exemplu pentru ceilalti, in mod special pentru partenerul de viata si colaboratorii din segmentul profesional. Chiar daca unii vor comenta ideile sau propunerile tale, până la urmă te vor urma îndeaproape și îți vor recunoaște meritele. Fii intelegator cu toata lumea si accepta si ideile altora. Bucura-te de prezenta celor dragi!



Rac

Este posibil sa te necăjească unele probleme de sănătate. Ia în serios semnalele organismului și dozează-ți eforturile. Tentația de a te implica in mai multe treburi cotidiene este mare si păguboasă astăzi. La serviciu ești solicitat și ar fi bine să-ți selectezi prioritățile. Cei dragi sau colegii de munca, te pot ajuta cu placere. Acceptă-le sprijinul!



Leu

Ai dori sa petreci mai mult timp cu persoana iubita sau copiii. Insa, prietenii si obligatiile pe care le ai fata de acestia iti ofera prea putin timp si resurse pentru a te retrage in linistea si confortul casei. Astfel, relatiile cu cei dragi pot deveni anoste si gata conflictul. Aranjează programul astfel încât sa te împarți echitabil între activitățile zilei.



Fecioara

Astăzi sunt momente favorabile de a petrece in familie, alaturi de rude si persoanele dragi. Depănarea amintirilor din copilărie, bilanțul evenimentelor care tocmai s-au încheiat, servirea unor bucate tradiționale, ambianța familială te vor face să radiezi de fericire. Astfel, ceilalti se vor molipsi de la tine si iti vor tine isonul. Fii cumpătat in toate!



Balanta

Dialogurile si intalnirile cu neamurile si prietenii apropiati reprezinta aspectele importante de astăzi. Bucură-te de vizite, conversații, călătorii pe distante scurte si fii deschis la schimbul de informatii care se vehiculează în preajma ta cu o mare viteza. Partenerul de viata sau unii colaboratori iti pot face surprize deosebite. Fii prudent la vorba!



Scorpion

Sunt posibile cheltuieli neprevăzute, fie pentru cadouri, fie pentru cele necesare traiului cotidian. Alcatuieste o lista de prioritati. Partenerul de viata, rudele sau prietenii te sustin financiar cu tot dragul. Bucura-te de prezenta semenilor, de faptul ca oferi cadouri minunate, pentru ca si altii se vor bucura de tine si iti vor oferi daruri interesante si utile.



Sagetator

Ești concentrat numai pe nevoile tale personale si pare ca iti este dificil sa relationezi corespunzator cu ceilalti. Detaseaza-te de propria-ti persoana si implica-te bucuros, alaturi de cei dragi, in activitatile care se ivesc. Partenerul de viata te sprijina neconditionat, chiar daca in felul sau. Accepta si alte fațete ale semenilor si ale realității înconjurătoare!



Capricorn

Ar fi bine sa te odihnesti astăzi si sa te gandesti pe indelete la imbunatatirea stilului tau de viata. Ai nevoie sa-ti remodelezi conceptiile si ideile vizavi de semeni si provocarile cotidiene. Este un bun prilej de a deschide un jurnal personal si de scrie in el doritele, neplacerile, planurile de viitor. Gaseste si aspectele pozitive din viata, care sunt destul de multe.



Varsator

Esti înconjurat de prieteni, astfel ca este bine sa te bucuri de prezenta lor si de sfaturile sau îndemnurile primite. Unii vor încerca sa te provoace pe diverse teme, doar ca nu vor avea sorți de izbândă, daca esti precaut in vorbe si gesturi. Asculta cu luare aminte la conversațiile altora. Vei fi uimit de concepțiile si opiniile expuse!



Pesti

Energia zilei te pune pe o scena imaginară si toata lumea te va urmări cu interes. Este rost de întâlniri si dialoguri cu persoane importante, șefi de la serviciu, figuri autoritare din cadrul familiei. Fii deschis la socializare si ai încredere ca vei face fata cu brio. Evita contrazicerile, provocarea altora si reacțiile nefavorabile imaginii tale publice.