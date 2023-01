Ce spun astrele azi, 17 ianuarie

Berbec

Și azi sunt momente favorabile rezolvării facturilor, taxelor sau altor tipuri de datorii. Evita planurile de investitii, achizitionarea unor bunuri scumpe sau ajutorarea materiala a altora. Sunt momente bune doar pentru plati minore. Neplacerile legate de bugetul disponibil tin doar de capricii. Cineva din anturajul apropiat iti poate oferi idei bune pentru a-ti mari veniturile.



Taur

Pot apărea momente interesante de relaționare cu partenerul de viata sau cu cei de afaceri. Chiar daca in fundal exista animozitati, astazi sunt sanse de reconciliere. Totul este sa fii deschis la dialogul cu ceilalti. De asemenea, ar fi bine sa te implici mai mult in activitatile comune cu altii. Spre seara vor interveni chestiuni financiare, de genul achitarea unor facturi urgente.



Gemeni

Planifică atent treburile de la serviciu, dar si pe cele personale de acasa. Posibil sa ai putin spor in realizarea sarcinilor de astazi. De aceea ocupa-te doar de prioritati. Sanatatea este vulnerabila si bine ar fi, la nevoie, sa ceri sfatul unor specialisti in sanatate. Pe de alta parte, sunt momente bune de a analiza pe indelete climatul din segmentul profesional.



Rac

Cheful de distractii si aventuri continua să te însoțească și astăzi. Astfel, foarte usor pot apărea discutii aprinse cu ceilalti, pentru ca pari neserios in rezolvarea sarcinilor care iti revin. Controleaza-ti reactiile si fii prudent in relatii. De la o banală glumă, cei dragi se pot supăra pe tine cel putin o luna de zile de acum incolo.



Leu

Cu greu te desprinzi astazi de confortul casei sau de membrii familiei. Rezolva-ti atent treburile de la serviciu. Este posibil sa apara neplaceri datorita neatentiei. A doua parte a zilei iti aduce alaturi persoana iubita sau copiii. De asemenea se contureaza intalniri si discutii agreabile cu persoanele din anturajul apropiat. Rezerva-ti momente de relaxare!



Fecioara

Sunt posibile calatorii pe distante scurte si conversatii multe cu neamurile sau prietenii apropiati. Totusi, avalansa de informatii care se vehiculeaza in preajma ta te poate obosi. Selecteaza subiectele discutate si retine sau noteaza doar ce intra in sfera ta de interes. Dupa-amiaza se intrezaresc activitati domestice, alaturi de membrii familiei.



Balanta

Ziua iti poate aduce noutati legate de salarizarea ta de la un loc de munca. Sunt vesti bune, insa deocamdata respingi tot ce apare din partea sefilor sau a autoritatilor in general. Fereste-te de certuri, conflicte colegiale sau comentarii nefondate pe marginea unor subiecte cunoscute putin sau deloc. Spre seara sunt momente bune de a te intalni cu prietenii apropiati.



Scorpion

Sunt momente excelente de a-ti alcatui planuri pe termen lung. De asemenea te poti ocupa de reorganizarea garderobei, de a lua legatura cu prietenii sau cu neamurile de care nu mai stii multe in ultima vreme sau pur si simplu poti hoinari prin locurile preferate. Starile tale de spirit traversează o gama largă, existând riscul dispersării in activitati obositoare.



Sagetator

Se recomanda discreție, activități de rutină si relationarea doar cu persoanele dragi si de incredere. Energia ta vitala este la cote joase, astfel ca ai nevoie de odihna si detasare de forfota cotidiana. Posibil sa apara neplaceri din partea unui prieten sau a unei persoane care iti promisese ajutor profesional la serviciu. Ai rabdare si incredere in propriile tale forte.



Capricorn

O zi in care ti-ar prinde bine un tratament de înfrumusețare sau ingrijire corporala. Gandurile iti zboară mai mult la distractii, prieteni sau la bugetul personal disponibil pentru cheltuielile tale personale. Evita sa te hazardezi in investitii nefondate. A doua parte a zilei vine cu informatii financiare prețioase.



Varsator

La serviciu se anunta sedinte fulger. Sefii vor dori explicatii, iar colegii vor ajutor substantial din partea ta. Este bine sa-ti rezolvi mai intai sarcinile tale de lucru si sa-ti pregatesti atent discursurile pentru sefi. Vorbeste strict, direct si la obiect. A doua parte a zilei iti aduce in preajma prietenii, dar sunt sanse sa apara si admiratori.



Pesti

Este o zi in care mentalul îți este răscolit. De aceea evita activitatile intelectuale, discutiile ample sau luarea deciziilor importante. Pe de alta parte, sunt momente bune pentru a renunta la idei, conceptii sau filozofii de viata care s-au dovedit de-a lungul timpului perimate. Rezerva-ti momente de relaxare, plimba-te in aer liber sau lecturează carți amuzante.