Prințul Harry se întâlnește cu familia regală pentru reconciliere

O întâlnire între prinţul Harry şi ceilalţi membri ai familiei regale britanice, „de reconciliere”, poate avea loc înainte de încoronarea a regelui Charles al III-lea din luna mai, a informat publicația The Sunday Times.



„Va trebui ca toate părţile implicate să fie flexibile, dar acest lucru este posibil, este o situaţie ce poate fi reparată”, a declarat o sursă din anturajul suveranului britanic şi al prinţului Harry, transmite Știri.md cu referire la libertatea.ro.



The Sunday Times evocă posibilitatea unei reuniuni între prinţul Harry, tatăl lui – regele Charles al III-lea – şi fratele său mai mare – prinţul William – înaintea ceremoniei de încoronare, programată pe 6 mai.



Volumul de memorii publicat de fiul cel mic al monarhului, în care, printre altele, Harry l-a descris pe fratele său ca fiind „cel mai bun duşman” a învolburat apele la Palatul Buckingham.



Într-un interviu pentru The Telegraph, Harry a spus că unele episoade petrecute între el, tatăl și fratele său nu au fost incluse în cartea sa, adăugând că avea suficient material pentru încă un volum.



În mod oficial, Casa Regală nu a făcut declaraţii despre această carte controversată, dar, potrivit sursei citate în The Sunday Times, „familia regală vrea ca incidentul să fie rezolvat până în aprilie”.



„Regele are nevoie de un drum mai liber înainte de încoronare”, a adăugat aceeaşi sursă.



Conform unui alt insider, prinţul Harry şi soţia lui, Meghan, ar urma să fie invitaţi la încoronare pentru ca acest conflict familial să nu devină „o distragere a atenţiei publice” şi să nu umbrească evenimentul din luna mai.



Potritit Mail on Sunday, premierul Rishi Sunak ar putea fi implicat în eventuala invitaţie a prinţul Harry ceremonia de încoronare a Regelui Charles III, după ce persoane din interiorul Palatului au susţinut că decizia ar trebui „luată din mâinile monarhului”.



Surse spun că regele Charles ar trebui să folosească aşa-numitul „precedent Churchill” pentru a scăpa de decizia „imposibilă”.



În 1953, Winston Churchill, pe atunci prim-ministru, i-a spus clar Ducelui de Windsor – care abdicase ca Edward al VIII-lea cu 16 ani în urmă – că nu va fi binevenit la încoronarea reginei Elizabeth II.



„Încoronarea este un eveniment de stat şi finanţat de stat. Deci, în acelaşi mod în care Winston Churchill l-a sfătuit pe ducele de Windsor să stea departe, decizia de a-l invita pe Harry, care nu are niciun rol regal oficial şi nicio funcţie de stat la ceremonie, va aparţine mai degrabă Guvernului decât tatălui său”, au declarat surse care cunosc cazul pentru The Mail on Sunday.



Harry şi Meghan au renunţat la îndatoririle lor oficiale din cadrul familiei regale britanice în 2020 şi locuiesc de atunci în California.