Fructul bogat în vitamina C care te ajută să ai un somn profund

Kiwi e un fruct bogat în vitamina C care te ajută să ai un semn odihnitor. Dacă aveți probleme cu somnul ar fi bine să-l consumați chiar înainte de culcare.



Pe lîngă vitamina C, kiwi conține și vitaminele A, E, K, minerale, potasiu, calciu, magneziu, fosfor. Mai mult, fructul conține și o cantitate ridicată de fibre.



Are acea culoare verde intens și un gust acrișor care face kiwi să fie folosit deseori pentru decorarea a tot felul de deserturi. El poate fi consumat și în salate de fructe sau simplu.



E o sursă foarte bună de serotonină, o substanță ce stimulează somnul. S-au făcut multe studii de-a lungul timpului care concluzionează că fructul contribuie la un somn bun și crește numărul de ore total de somn.



Dacă mănînci kiwi înainte de culcare reușești să adormi mai repede, nu te mai trezești pe parcursul nopții și ai un somn profund. Poate fi considerat un fel de sedativ natural, avînd în vedere faptul că conține flavonoizi. Substanțele reglează activitatea centrilor din creier ce coordonează somnul.



De asemenea, kiwi protejează ochii de degenerare, de cataractă și alte afecțiuni oculare.



Cum spuneam, conține și o cantitate mare de vitamina C care ajută la sinteza de colagen, menținînd pielea fermă. Vitamina E din fruct ajută la reducerea ridurilor fine deja existente și previne apariția altora noi. Are și o cantitate ridicată de antioxidanți cu un rol puternic anti-îmbătrînire. Cantitatea mare de vitamina C și antioxidanți pe care le conține kiwi poate ajuta la tratarea persoanelor cu astm. Un studiu din 2000 a constatat că a existat un efect benefic asupra funcției pulmonare în rîndul celor care au consumat regulat aceste fructe proaspete.



Acest fruct conține o mulțime de fibre, care sînt foarte bune pentru o digestie sănătoasă. De asemenea, kiwi conțin o enzimă proteolitică numită actinidină care poate ajuta la descompunerea proteinelor. Un studiu a descoperit recent că extractul de kiwi care conține actinidină a îmbunătățit foarte mult digestia majorității proteinelor.



Alte beneficii ale consumului de kiwi



- Dacă suferi de constipație sau de retenție de apă, consumul regulat de kiwi are atît un efect laxativ, cît și un efect diuretic și depurativ asupra colonului.



- Kiwi este un fruct proaspăt și delicios, care iți dă energie. Mineralele pe care le conține ajută organismul să depășească starea de letargie și chiar te ajută să lupți contra depresiei.



- Studiile au arătat că un consum de kiwi, ca parte dintr-o dietă sănătoasă, îmbunătățește circulația sîngelui, reduce nivelul colesterolului și reglează tensiunea arterială.



Contraindicații



- Chiar și avînd numeroase beneficii, fructul kiwi are și cîteva contraindicații. Unele persoane sînt alergice sau au o intoleranță, semințele din kiwi pot cauza probleme în cazul persoanelor care suferă de diverticulită și, dacă este consumat în exces, poate provoca probleme la nivel intestinal, tocmai pentru că are un efect laxativ.



- Kiwi poate provoca reacții alergice. De aceea este important să fim atenți atunci cînd mîncăm acest fruct, pentru că multe persoane care l-au consumat în cantități mari au raportat diferite tipuri de alergii.



- Roșeață și umflături. Potrivit studiilor, există dovezi care arată că un consum excesiv de kiwi poate duce la umflături, ca rezultat al acumulării de lichide. Anafilaxia (o reacție alergică severă, care survine brusc) poate, de asemenea, să se declanșeze la persoanele care mănîncă prea mult kiwi. Erupțiile, roșeața pe piele și urticaria sînt, de asemenea, comune în cazul consumului excesiv, care poate provoca și iritații locale la nivelul gurii.