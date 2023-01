Ce spun astrele azi, 16 ianuarie

Berbec

Ziua este favorabila achitarii facturilor, datoriilor, demersurilor financiare legate de institutii. Este o perioada de mari cheltuieli fie pe bunuri valoroase, plata unor datorii vechi, pe mosteniri, fie datorita unui partaj. De la si prin partenerul de viata sau prin colaboratori apar cheltuieli majore. Fii prudent si chibzuieste-ti bugetul! Evita sa-i lași pe alții sa profite de avutul tău.



Taur

Relatiile cu ceilalti sunt tensionate si se conturează o perioada de schimbari, atat vizavi de partenerul de viata, cat si vizavi de colaboratori. Subiectivismul este accentuat, astfel ca bine ar fi sa nu răspunzi la provocări. Foarte usor se pot deteriora aceste tipuri de relatii. Relaxeaza-te, lasa-i in pace pe ceilalti si accepta si alte fatete ale semenilor din preajma ta. Tu ar trebui sa devii mai flexibil.



Gemeni

Ziua anunță multă activitate la locul de munca. Alege sa te ocupi de prioritati si nu interveni in munca altor colegi, decat la cererea lor expresa. Pe de alta parte, sanatatea este vulnerabila si bine ar fi sa-ti dozezi eforturile si sa te ingrijesti corespunzator. Incepe o perioada in care vei fi tentat sa muncesti mult si astfel sanatatea va avea de suferit. Alcatuieste-ti un program potrivit de munca si odihna!



Rac

Sunt momente favorabile de a te ocupa de un hobby, alaturi de persoane care impartasesc cu tine aceleasi pasiuni. Gandeste-te cum sa valorifici financiar o activitate care acum o desfasori din placere sau amuzament. Pe de alta parte, neplacerile zilei vin dinspre segmentul sentimental. Fii prudent in relatia cu persoana iubita si copiii, deoarece riscul de escaladare a conflictelor este mare.



Leu

Ai dori sa petreci mai mult timp acasa, alaturi de membrii familiei si de rude. Este o perioadă potrivită treburilor gospodărești si de tensiuni familiale. Sfătuiește-te si cu membrii familiei vizavi de ce este de facut in spatiul locativ. Este posibil ca ideile tale sau modul tau de a face lucrurile sa contravină ideilor sau doleanțelor celor dragi. Se recomanda prudenta, toleranta si discernamant.



Fecioara

Ziua iti aduce in preajma multe cunoștințe, prieteni sau rude. Ai succes in comunicare, desi este posibil sa folosesti tonuri agresive din cand in cand. Este adevarat ca si provocările celorlalti sunt mari, dar totuși tu păstrează o atitudine calmă și potrivită fiecărei situatii. Se contureaza o perioada de multe activitati intelectuale. Calatoriile pe distante scurte reprezinta o alta tema importantă.



Balanta

Este o zi in care apar cheltuieli neprevazute, fie pentru a dărui un cadou deosebit cuiva drag, fie pentru necesitatile traiului cotidian. Fii prudent si rezumă-te la strictul necesar, deoarece tendinta de a cheltui mult este mare si paguboasa. Partenerul de viata iti poate face tot soiul de reprosuri pe seama faptului ca esti neatent cu bugetul familiei. Relatia ta cu banii are nevoie de modificari.



Scorpion

Debutul acestei saptamani iti ofera multa energie, dificil de gestionat. Sunt momente bune pentru a-ti trasa planuri noi de viata, dar si pentru activitati care necesita eforturi fizice. Se contureaza o perioada care te predispune la reactii zgomotoase in relatiile cu ceilalti si fata de evenimentele din preajma ta. Fii prudent si controleaza-ti manifestarile! Exista riscul sa strici relatii bune.



Sagetator

Ai nevoie de odihna, deoarece se pot evidenția afecțiuni mai vechi sau mai noi. Este posibil sa ai nevoie de ingrijirile unui specialist in sanatate, dar ziua predispune la erori in cazul analizelor si consultatiilor medicale. Dozeaza-ti eforturile, evita spatiile aglomerate si compania oamenilor zgomotosi. Odihna, plimbarile usoare in aer liber si o dieta potrivita iti sunt foarte utile.



Capricorn

Incepe o perioada tensionata in relatiile cu prietenii si cu persoanele din anturajul profesional care undeva, cândva, cumva ti-au sustinut demersurile si proiectele din cadrul locului de munca. Este bine sa fii prudent si vigilent fata de orice persoana din aceste grupuri sociale. Provocarile le vei simti rapid si cu o intesitate destul de mare. Cel mai bun prieten si sutinator al tau esti doar tu.



Varsator

Este posibil sa ai de rezolvat chestiuni profesionale sau personale, dar care au legatura cu sefi si persoane oficiale din cadrul unor institutii. Pregateste-ti demersurile cu atentie, pentru ca exista riscul ca totul sa degenereze intr-un conflict pe termen lung. Tendinta de a te lua la harță cu toata lumea, mai ales cu autoritatile este mare si dificil de gestionat. Spre seara, ambientul familial te va linisti.



Pesti

Ziua iti poate dezvălui lucruri interesante despre lume si viata. Probabil ca in urma aflării unor informații prețioase, din surse sigure sa-ti remodelezi rapid unele conceptii, ba chiar intregul sistem de valori morale si spirituale. Alte teme importante sunt calatoriile pe distante lungi si studiile de perfectionare personala sau profesionala. Demersurile specifice acestor teme au succes.