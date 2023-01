Ce spun astrele azi, 14 ianuarie

Berbec

Zilele acestui weekend îți aduc provocări majore din partea celorlalti. Posibil ca in urma unor discutii sau actiuni ale acestor persoane sa apara temeri majore legate de păstrarea anumitor relatii sau colaborari. Dar, ceea ce trebuie sa se finalizeze se va finaliza oricum, oricat ai incerca tu sa te agăți. In mod special, relatia cu partenerul de viata este fragila. Cheltuieli comune cu alții.



Taur

Finalul acestei saptamani iti aminteste de vulnerabilitatile trupului si sufletului tau. Evita activitatile solicitante si compania oamenilor prea zgomotosi. Ingrijieste-te pe cat posibil cu ajutorul remediilor naturiste, dar la nevoie apeleaza cu incredere si la ajutorul unor specialisti in sanatate. Ai nevoie de odihna, de remodelarea mentalitatii si de largirea orizontului vietii. Provocări parteneriale.



Gemeni

Cel mai potrivit ar fi sa-ti ocupi timpul cu un hobby la sfarsitul acestei saptamani. Relatiile sentimentale sunt anoste, existand riscul aparitiei unor discutii aprinse din te miri ce. Si totusi lucrurile pot escalada in asa fel incat destramarea unei legaturi amoroase vechi sa fie inevitabila. Pe de alta parte, priveste atent la situatia ta sentimentala si opereaza schimbarile necesare. Sănătatea este vulnerabilă, bine fiind să-ți dozezi eforturile.



Rac

In acest weekend, cel mai bine iti priește casa si compania celor dragi. Pe de o parte, te poti ocupa cu succes de treburi gospodaresti, iar pe de alta parte, te bucuri in tihnă de spațiul tău intim si de tabieturile personale. Sunt șanse pentru discutii aprinse cu membrii familiei sau cu neamurile, dar cu putina bunavointa vei reusi sa apalnezi orice diferend. Evita excesele, mai ales cele sentimentale! Activități creative și recreative cu persoanele dragi.



Leu

Sunt favorizate discutiile cu persoanele din anturajul apropiat, in acest weekend. Fie ca folosesti mijloace artificiale de comunicare, fie ca au loc reuniuni este bine sa fii prudent la vorbe si gesturi, pentru ca exista riscul sa fie interpretate gresit. Unii te vor provoca pe teme diverse, insa vei fi suficient de vigilent, incat sa le dejoci planurile. Calatoriile scurte sunt de luat in considerare. Membrii familiei te vor solicita pentru treburi gospodărești.



Fecioara

In zilele acestui weekend apar cheltuieli fie pentru cadouri, fie pentru cele necesare traiului cotidian. Dăruiește cu plăcere si din toata inima ori de cate ori ai ocazia! Ai incredere ca te vei descurca cu bugetul. Si tu vei primi daruri sau favoruri, care-ti vor bucura sufletul. Temerile privitoare la avutul tau sunt nefondate, deoarece ai suficient cat sa te descurci onorabil. Relațiile cu anturajul apropiat sunt active și de bun augur.



Balanta

La finalul acestei saptamani esti impulsionat de catre persoanele din anturajul apropiat sa operezi modificari fie in stilul tau de viata, fie in personalitatea si felul in care relationezi cu ceilalti si evenimentele vietii. Temerile sunt accentuate, constientizate, dar sunt sanse mari de dizolvare daca iti propui cu adevarat acest lucru. Rezerva-ti momente linistite si traseaza planuri de viitor. Se conturează cheltuieli importante, dar apar la orizont și venituri substanțiale.



Scorpion

Ai nevoie de odihna, relaxare si detasare de ambientul cotidian in zilele acestui weekend. Se pot evidentia afectiuni vechi specifice segmentelor capului și sistemului renal, fiind nevoie de prudenta si ingrijiri speciale. Fereste-te de eforturi mari si de conversatii ample cu ceilalti! O plimbare usoara in aer liber, o sedinta de masaj, o lectura amuzanta sunt remedii potrivite. Duminică te vei simți mult mai bine, revenindu-ți pofta de viață.



Sagetator

Anturajul prietenilor iti poate oferi batai de cap la finalul acestei saptamani. Provocarile acestora sunt mari, neplacute si ascund scopuri personale meschine. Deocamdată, nu ai prieteni adevarati, asa incat ar fi bine sa te desprinzi de aceste persoane si sa te bazezi numai pe fortele tale. Ai suficiente resurse materiale, morale si spirituale pentru a depasi orice situatie cu brio. Rezervă momente de odihnă și detașare de forfota cotidiană.



Capricorn

Reuniunile cu multa lume reprezinta tema principala a acestui weekend. Fie ca te afli acasa, alaturi de membrii familiei, fie intr-un mediu social esti privit, admirat, ascultat, dar si provocat prin intermediul reactiilor sau vorbelor altora. Se recomanda prudenta, intrucat sunt sanse mari de a-ti fi defaimata imaginea publica sau de a fi inlaturat dintr-o pozitie privilegiata. Prietenii te susțin, însă unii sunt prea insistenți.



Varsator

Este dificil in zilele acestui sfarsit de saptamana sa participi la conversatii erudite sau chiar si la cele marunte, cotidiene cu cei dragi. Gandurile sunt haotice si ar fi bine sa depui eforturi perseverente pentru a le disciplina. O veste legata de strainatate sau despre o cunostinta plecata intr-o alta tara te poate pune pe ganduri. Orienteaza-ti atentia numai spre tine si scopurile tale! Reuniuni importante cu lume bună.



Pesti

Temerile privitoare la bugetul comun cu altii sunt accentuate la finele acestei saptamani. Posibil sa fii nevoit sa achiti facturi restante sau altii, cum ar fi partenerul de viata, colaboratorii sa apeleze la tine pentru imprumuturi sau alt tip de sprijin material. Analizeaza bine lucrurile si rezolva prioritatile. Nu te lasa santajat emotional, indiferent despre cine sau ce este vorba! Activitățile culturale îți liniștesc mintea și îți alină sufletul.