Cum ne putem întări imunitatea pentru a ține departe răceala

Sistemul imunitar este extraordinar de inteligent. El are capacitatea de a-și aminti fiecare bacterie cu care a intrat în contact sau de care s-a apărat vreodată. De aceea, sistemul imunitar este ca un creier pentru organism, potrivit sfatulmedicului. Iată cum ne putem întări imunitatea pentru a rezista în sezonul rece:



1. Asigură-te că dormi suficient!



Studiile arată că persoanele care dorm peste 6 ore pe noapte sînt mai păzite de răceli și de contractarea virusurilor decît celelalte persoane. Așadar, într-adevăr, somnul și sistemul imunitar sînt strîns legate între ele, o odihnă precară sau insuficientă fiind mai mult decît importantă atunci cînd vine vorba despre îmbolnăvire. Nu doar că odihna influențează puterea sistemului imunitar, dar îl ajuta și să fie eficient în caz de boală.



Dacă ai probleme cu somnul, ar trebui să respecți următoarele reguli:



- Redu contactul cu televizorul, telefonul și alte device-uri cu lumina albastră cu cel puțin o oră înainte de a te pune în pat;



- Asigură-te că este suficient întuneric în cameră, astfel încît lumina să nu te perturbe;



- Fă sport în mod regulat.



2. Ai grijă ce mănînci!



Bogate în antioxidanți și nutrienți, fructele și legumele, alături de nuci și semințe, contribuie la reducerea inflamației și la întărirea sistemului imunitar.



Mai mult, fibrele prezente în legume și fructe au rolul de a echilibra microbiomul și de a înmulți bacteriile sănătoase care îl populează, microbiomul avînd un rol vital în menținerea imunității.



3. Ia suplimente cu vitamine și minerale!

Din fructe și legume, ne bucurăm de vitamine și minerale, însă nu este suficient. Cine sînt cei 4 „magnifici” ai imunității și de ce sînt magnifici?



Ce copil nu a auzit cel puțin o dată în viață „Ia-ți geaca pe tine, că altfel o să răcești”, de la mama lui? Are, totuși, legătură stratul de haine pe care le purtam cu frigul și răceala? Cel mai probabil, temperaturile scăzute nu sînt motivul creșterii șanselor de a contracta infecții, însă, iarna, se întîmplă altceva. Pe de-o parte, petrecem foarte mult timp în casă sau în interior, unde șansele de a se împrăștia virusurile sînt mai mari, iar pe de altă parte, virusurile rezistă mai bine la frig decît la un climat umed. Cu toate acestea, un lucru este sigur: imunitatea puternică ține răceala și gripa la distanță.



Așadar, cine sînt cei 4 magnifici ai imunității? Este vorba despre vitaminele C și D3, completate de zinc și quercetină. Nu este întîmplatoare această combinație, ci este ideală pentru protecția sistemului respirator, ocupîndu-se de scăderea duratei simptomelor de răceală și gripă.



Vitamina C stimulează imunitatea și, în același timp, crește eficiența quercetinei. La rîndul sau, quercetina are efect antiinflamator și ajută zincul să pătrundă în celule, unde își exercită acțiunea antivirală. Iar vitamina D3 vine în completarea lor pentru susținerea imunității.



Vitamina C: imunitate puternică în fiecare capsulă



Micronutrient esențial pentru organismul nostru, vitamina C se ocupă, în primul rînd, de imunitate. Bineînțeles ca putem să ne furnizăm o cantitate considerabilă de vitamina C din fructe și legume, însă doza necesară este completată de suplimentele alimentare.



Vitamina D3: o super-vitamină pentru sistemul imunitar



Știai că vitamina D este singura vitamină sintetizată de organism la nivelul pielii? Nu degeaba se mai numește și „Vitamina Soarelui”, avînd în vedere că razele ultraviolete stimulează producția ei, pe parcursul lunilor de vară. Ce facem atunci, în sezonul rece, cînd soarele nu ne mai ajută din acest punct de vedere? Ne asigurăm doza de vitamina D cu ajutorul suplimentelor alimentare.



Zincul: mineralul „bun la toate”



Capacitatea corpului de a se vindeca în caz de răni, alături de pierderea gustului și a mirosului, toate sînt influențate de cantitatea de zinc din organism.



Carnea roșie, puiul sau cerealele sînt doar cîteva dintre exemplele de alimente care ne furnizează o parte din cantitatea de zinc de care avem nevoie, restul fiind completat, în cel mai bun caz, cu ajutorul suplimentelor alimentare.



În primul rînd, zincul se ocupă de întărirea sistemului imunitar, prin influența asupra celulelor T indispensabile în caz de boli, prin distrugerea bacteriilor și a virusurilor și prin protejarea membranelor celulare. În al doilea rînd, zincul ține sub control alergiile, fiind răspunzător de nivelul de histamină din corp, nu în ultimul rînd avînd capacitatea de a diminua simptomele în caz de sindrom de intestin permeabil.



Quercetina: antialergic si antiinflamator natural



Ce au în comun un broccoli, o boabă de strugure și un măr? Quercetina! Aceasta este un flavonoid vital împotriva inflamației și a dezvoltării histaminei. Din acest motiv, ajută la combaterea bolilor, reduce manifestările alergice, scade riscurile de infecții (inclusiv cele respiratorii), dar poate să fie eficientă și în scăderea riscului bolilor de inimă și a tensiunii arteriale.



Să nu uitam, totuși, de efectul antibacterial și antiviral al quercetinei, proprietate care te ajută în cazul în care te confrunți cu răceală, gripă sau alte boli și infecții.



Cu siguranță, legumele si fructele ne furnizează o cantitate importanta de quercetină, însă nu este suficientă pentru cererea pe care o are organismul. Așadar, se recomandă un supliment de calitate, mai ales în sezonul alergiilor, dar și al virozelor respiratorii.



Ce înseamnă sa ai o imunitate puternica? Fără doar și poate, un corp sănătos înseamnă un stil de viață pe măsură. Mănîncă alimente cît mai naturale, asigură-te că dormi suficient, încearcă să faci cît de multă mișcare poți și, nu în ultimul rand, ia în considerare remediile din farmacia naturii.