Cum să scapi de sughiț. Trucuri care te pot ajuta

Te-ai întrebat mereu cum să scapi de sughiț? Iată câteva trucuri care te pot ajuta!



Ce este sughițul?



Atunci când apare temutul sughiț, se datorează faptului că diafragma ta, mușchiul mare care ajută plămânii să pompeze, are spasme sau se contractă pentru scurt timp, urmat de corzile vocale care se închid rapid și declanșează zgomotul caracteristic sughițului, potrivit US National Library of Medicine. Orice, de la mâncatul în exces sau consumul de băuturi carbogazoase până la înghițirea aerului în timp ce mesteci gumă de mestecat, poate provoca sughiț. Deși știința știe ce este un sughiț, remediile științifice pentru sughiț sunt mai mult o enigmă. Nu există o tonă de cercetări privind eficiența remediilor pentru sughiț, dar multe dintre ele au în spate ani de dovezi anecdotice, relatează thehealthy.com. Unele dintre tratamentele populare ar putea stimula nervii conectați la diafragma ta. Iată care sunt trucurile care te pot ajuta!



Înghite ceva dulce



O lingură de zahăr este un remediu popular pentru sughiț, și iată de ce ar putea fi așa: Se crede că granulația ar putea stimula nervul vag, interferând cu reflexul sughițului, potrivit unui raport vechi din New England Journal of Medicine. În acest mic studiu, o lingură de zahăr a fost eficientă la 19 din 20 de pacienți. Având în vedere acest truc ușor, rețineți că mai mult decât sughițul ocazional ar putea fi, de asemenea, semne de avertizare ale acestor alte probleme de sănătate.



Respirați într-o pungă



Respirația lentă și profundă într-o pungă mică de hârtie ar putea elimina sughițul, potrivit Mayo Clinic. (Opriți-vă dacă vă simțiți amețit.) Acest truc cu punga este remediul de casă pentru sughiț al medicului de medicină integrativă Andrew Weil, MD, care raportează că funcționează prin creșterea nivelului de dioxid de carbon din sânge și relaxarea mușchilor și nervilor care contribuie la sughiț.



Mușcă dintr-o lămâie



Mușcatul sau suptul unei bucăți de lămâie este un alt remediu popular pentru sughiț. Dacă aveți timp, sugeți o felie de lămâie înmuiată în bitter fără alcool. Potrivit unei scrisori pe care un medic și un fost barman au trimis-o la New England Journal of Medicine, acest tratament natural pentru sughiț a vindecat 14 din cele 16 persoane cu sughiț pe care l-au încercat.



Îmbrățișează-ți genunchii



Stai confortabil, apoi adu-ți genunchii la piept și ține-i acolo timp de două minute. Tragerea genunchilor înăuntru comprimă pieptul și ar putea ajuta la oprirea spasmelor diafragmei și ar putea fi un remediu pentru sughiț, potrivit Universității Berkeley din California. Sughițul este doar una dintre multele reacții ciudate ale corpului.