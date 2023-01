Herpesul nu este periculos pentru toți

La Universitatea din Edinburgh s-a descoperit de ce oamenii au herpes, relatează mir24.tv.



După cum se știe, unor oameni virusul le provoacă leziuni persistente și recidive, în timp ce alții nu se îmbolnăvesc deloc. Potrivit statisticilor, herpesul afectează una din cinci persoane.



Oamenii de știință explică aceasta printr-o mutatie genetică și ca urmare incapacitatea sistemului imunitar de a face față virusului.



In cadrul studiului, cercetătorii au analizat mii de gene, în scopul de a determina care anume produc proteinele necesare sistemului imunitar al organismului pentru a preveni activitatea virusului. Apoi au studiat mostre de sînge de la voluntarii care au herpes și au constatat că într-una dintre gene - IL28B - a avut loc o mutație.



Aceeași genă este responsabilă pentru hepatita C. In cazul genei mutante tratamentul clasic al pacienților cu hepatită, care au gena "schimbată" va fi ineficient.