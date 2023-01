Ce spun astrele azi, 12 ianuarie

Berbec

La serviciu, relatiile colegiale sunt tensionate si se țes conflicte. Ar fi bine sa tii cont de sfaturile sefilor si sa te apropii de semeni in mod cinstit si cu inima deschisa. Numai asa vei reusi sa aplanezi animozitatile si sa lucrezi eficient in echipa. Izolarea si acuzele privitoare la felul in care altii își îndeplinesc sarcinile de serviciu sunt total nepotrivite.



Taur

Esti tentat sa te refugiezi in treburile de rutina ale casei sau in sarcinile profesionale de la locul de munca. Sunt posibile discutii pe teme diverse, dar in mod special iti vor atrage atentia cele privitoare la raportul sanatate-munca. Fii prudent si lucreaza atat cat poti, iar la nevoie apeleaza cu incredere la ajutorul colegilor. Dupa-amiaza, relaxeaza-te cu o carte buna.



Gemeni

In prima parte a zilei trebăluiești prin casa sau pui la punct ultimele detalii ale planurilor deja stabilite cu membrii familiei. Posibil sa constati ca unele aspecte discutate mai demult sunt nerealiste sau bugetul disponibil nu le poate acoperi. Lasa grijile deoparte si ai incredere ca se va rezolva totul cu bine. Seara anunta distractii alaturi de cei dragi.



Rac

Contextul astral al zilei te predispune la calatorii pe distante scurte pentru a rezolva diverse chestiuni personale sau profesionale. Rezerva-ti timp suficient pentru a rezolva cele propuse, iar daca observi ca întâmpini neplăceri in demersurile tale, adapteaza-te situatiei si nu forta nota. A doua parte a zilei este potrivita relaxării alături de cei dragi.



Leu

Este o zi in care ar fi bine sa-ti planifici bugetul pentru urmatoarele saptamani. Cu toate ca la prima vedere, balanta inclina spre zero, daca ai sa privesti la situatia ta materiala ai sa constati ca, de fapt, ai tot ce iti trebuie si chiar si ceva in plus, pus deoparte. Dupa-amiaza, cineva din anturajul apropiat te invita la o discutie interesanta si de bun augur.



Fecioara

Detaseaza-te de tumultul cotidian si priveste partea plina a paharului vietii tale. Esti prea orientat spre situatiile neplacute, stresante, astfel ca pierzi mult din farmecul din preajma ta. In a doua parte a zilei s-ar putea sa primesti informatii pretioase legate de conditiile de munca si de salarizarea aferenta. Bucură-te mai mult si fă haz de necaz!



Balanta

Depinde numai de tine sa-ti controlezi gandurile si reactiile. Pentru ca astazi esti predispus la fluctuatii energetice mari ar fi bine sa te ocupi numai de treburi usoare, sa eviti spatiile aglomerate si discutiile ample. Posibil sa ai nevoie de sfaturile specialistilor in sanatate. Alcatuieste un plan de dezvoltare personala si profesionala.



Scorpion

Este bine sa te bazezi astazi mai mult pe fortele tale si sa-ti asculti vocea interioara. Ziua te predispune la izolare si dorinta de a reflecta pe indelete la situatiile in care esti implicat. Dinspre segmentul socio-profesional apar provocari deosebite, astfel ca ar fi bine sa fii prudent. Retine cele aflate si lasa deciziile majore pentru zilele urmatoare.



Sagetator

Cu cat iti doresti si depui eforturi mai multe sa socializezi cu persoanele din anturajul profesional, cu atat pare ca acestia nu te baga in seama. Observa de pe margine ce se petrece la locul de munca. Vei observa ca se contureaza noi directii, la care ai putea participa si tu. Dupa-amiaza reflecteaza la cele descoperite si sfatuieste-te cu cineva de incredere.



Capricorn

In prima parte a zilei esti ingrijorat vizavi de mersul lucrurilor in plan profesional, insa iti este greu sa dezbati ceea ce gandesti cu persoanele din anturajul de la locul de munca. Pe undeva este vorba despre conceptiile tale despre lume si viata, care necesita sa fie imbunatatite. Orele amiezei iti aduc relaxare mentala si dialoguri constructive cu sefii sau colegii.



Varsator

Discutiile privitoare la banii si bunurile folosite in comun cu altii se vor termina cu bine abia spre orele amiezei. Ar fi bine sa te gandesti pe indelete la situatiile in care esti implicat alaturi de cei dragi. Unele dintre ele sunt deja nepotrivite pentru tine si ar fi bine sa renunti la ce te împovărează prea mult. Dupa-amiaza, bucura-ti sufletul cu un film bun.



Pesti

Ziua aduce noutati in planul partenerial, dar raportate la bani și bunuri comune. Dialogurile cu partenerul de viata, colaboratorii sau asociatii te vor impulsiona sa-ti stabilesti prioritati legate de cheltuielile personale sau de imprumuturi. Posibil sa primesti putin sau deloc sprijin material de la si prin alții. Fii prudent în vorbe și fapte!