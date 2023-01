Ce este făina de orez. Ce beneficii are și cum se folosește

Făina de orez este foarte apreciată în toate colțurile lumii. Ea este utilizată atât pentru anumite preparate alimentare, dar și în industria cosmetică. Descoperă ce beneficii are făina de orez și cum se folosește:



Ce este făina de orez



Făina de orez este făcută prin măcinarea boabelor de orez și transformarea într-o pulbere, la fel ca și făina de grâu sau de porumb, transmite Știri.md cu referire la libertatea.ro.



Nu toate făinurile de orez sunt făcute în același mod, ceea ce le poate afecta potențialele beneficii pentru sănătate.



Orezul este o cereală integrală asemănătoare cu grâul, ovăzul, secara, spelta și porumbul. Toate cerealele integrale sunt formate din trei părți: tărâțe, germen și endosperm.



Ca toate tipurile de făină, făina de orez se face prin separarea celor trei părți ale boabelor și măcinarea lor în diferite proporții.



Făina rezultată poate avea mai mult sau mai puțin tărâțe și germeni.



Făina integrală conține toate cele trei părți ale miezului. În făină „100% cereale integrale”, veți obține toate cerealele. În făinurile simple „întregi” lipsesc majoritatea germenilor și o parte din tărâțe.



Făina albă conține de obicei doar endospermul. Tărâțele sunt stratul exterior dur al boabelor de orez.



Datorită proprietăților sale antioxidante și antiinflamatorii, este considerată cea mai sănătoasă parte a cerealelor.



Tărâțele contin si componente bioactive, precum acidul ferulic si acidul fitic, care sunt extrase si adăugate unor produse de ingrijire a pielii.



Multe făinuri de orez pe care le cumpărați de la magazinul alimentar sunt făcute din orez alb, cu excepția cazului în care eticheta notează că este făcută din orez brun.



Tărâțele și germenii sunt îndepărtați din orezul alb, așa că tot ce rămâne este endospermul amidonat, arată healthline.com



Ce beneficii are făina de orez



Poate ați auzit că orezul este bogat în carbohidrați, dar când vine vorba de făină de orez, aceasta este foarte bogată și în proteine și vitamine.



Făina integrală obținută din orez este una dintre sursele ieftine de nutriție și are toate calitățile făinii de grâu, dar nu conține gluten.



O cană de făină de orez alb conține aproximativ 578 de calorii, 9,4 grame de proteine, vitamina B6 și diverse minerale.



În timp ce 1 cană de făină de orez brun conține 11,4 grame de proteine, fiind bogată în fosfor, potasiu și vitamina B12.



Deci, când vine vorba de beneficiile pentru sănătate, îmbunătățește sănătatea ficatului, deoarece conține colină, care transportă colesterolul și trigliceridele din ficat.



De asemenea, unul dintre beneficiile majore ale folosirii făinii de orez este că este complet fără gluten și este sigură pentru persoanele cu boli celiace.



De asemenea, făina din orez brun este bogată în fibre și astfel promovează sănătatea intestinului, reducând în același timp nivelul colesterolului.



Cum se face făina de orez



Făina de orez este un aliment de bază în Asia de Sud-Est, Japonia și sudul Indiei.



Producția acestei făini poate include atât orez alb, cât și orez brun – fiecare funcționează bine pentru produse comerciale sau pentru copt acasă.



Dacă te întrebi cum se face acest tip de făină, atunci vei fi surprins să afli că este foarte ușor să o faci acasă.



Tot ce aveți nevoie este orez brun/alb și o râșniță sau un blender puternic.



Adăugați orezul în borcanul procesorului sau al mașinii și măcinați-le până obțineți o pudră fină.



Cum se folosește făina de orez



Puteți folosi acest tip de făină pentru a coace diferite preparate, la fel ca și în cazul făinii de grâu.



Singurul lucru de care trebuie să aveți grijă este că va trebui să adăugați mai mult praf de copt în ea, deoarece cea de orez nu are aceeași capacitate de creștere.



Are o textură netedă și mătăsoasă și poate fi utilizată cu ușurință pentru a înlocui făina universală.



Acest tip de făină este un agent de îngroșare excelent și poate fi folosită pentru a face diverse sosuri și supe.



Când vine vorba de coacerea bunătăților, puteți face fursecuri, prăjituri și chiar paste cu făină de orez.



Este atât de ușor de utilizat încât puteți face paste proaspete fără gluten.



Făina de orez și măștile de față



Făina de orez este un ingredient obișnuit adăugat la măștile de față, cu o presupusă capacitate de a exfolia și de a lumina pielea și de a proteja împotriva daunelor UV.



Deocamdată, nicio cercetare nu dovedește niciunul dintre aceste beneficii, însă există foarte multe persoane în lumea întreagă care o folosesc.



Unele dintre componentele bioactive ale orezului, inclusiv acidul ferulic, PABA și extractele de acid fitic, sunt folosite în produsele de îngrijire a pielii pentru a lumina petele întunecate, pentru a exfolia pielea și pentru a proteja împotriva razelor UV.



Dar aceste ingrediente sunt mai concentrate în extracte utilizare în cosmetică decât în făina în sine.



Amidonul de orez este folosit și în produsele cosmetice pentru a absorbi uleiul și a reduce strălucirea.



Dacă doriți să faceți acasă o mască de făină de orez DIY, probabil că veți obține cele mai bune rezultate combinând-o cu ingrediente despre care s-a demonstrat că beneficiază pielea, cum ar fi uleiul de măsline.



Frecați-l în piele pentru un efect de exfoliere.