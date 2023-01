Ce spun astrele azi, 10 ianuarie

Berbec

In reatiile cu persoana iubita sau copiii apar contradictii fie de opinie, fie de actiune. Posibil sa-ti displaca total propunerile sau deciziile lor vizavi de programul vostru comun sau vizavi de cheltuielile comune. Exista un soi de nebuloasa in segmentul sentimental si in relatiile cu generatiile mai tinere decat tine, astfel ca bine ar fii foarte prudent.



Taur

Este rost de discutii aprinse in familie. Pentru ca tu esti preocupat mai mult de tine si nevoile tale personale, cei dragi iti pot face tot soiul de reposuri, destul de fondate. Orienteaza-ti eforturile si atentia spre indatoririle gospodaresti, spre nevoile si doleantele membrilor familiei. Te vei simti minunat la finalul zilei, cand toti iti vor multumi sincer pentru sprijinul acordat.



Gemeni

Persoanele din anturajul apropiat te vor provoca la dezbateri pe teme diverse. Totusi, pentru tine este posibil sa fie de folos subiectele profesionale si cele care te-ar ajuta sa-ti remodelezi filozofia de viata. Comunicarea este viciata, de aceea fii cumpatat in vorbe si gesturi. Unii pot interpreta gresit intentiile tale bune. Spre seara, relaxeaza-te cu o lectura buna.



Rac

Se pare ca primesti bani sau cadouri neasteptate de la rude sau de la colaboratori. Pe de o parte, in urma eforturilor depuse in ultimele aproximativ patru saptamani, acum culegi roadele, atat financiar, cat si prin aprecieri verbale din partea celor din preajma. Totusi, fii prudent! In spatele vorbelor sau gesturilor de multumire ale unora exista interese meschine.



Leu

Și azi este o zi bună pentru tine, deoarece ai sanse sa te ocupi numai de interesele tale personale. Rezerva-ti momente pentru a sta la o ceasca calda de ceai tu cu tine si a face un bilant al ultimelor patru saptamani. Vei descoperi usor punctele tari, punctele slabe, aspectele care trebuie imbunatatite, dar si pe cele la care ar fi bine sa renunti, cat mai repede posibil.



Fecioara

Detaseaza-te de cotidian, fii cat mai putin observabil in anturaj si orienteaza-ti atentia spre planurile tale personale. Sufletul tau are nevoie de liniste, vorbe bune si sfaturi. Posibil sa te necăjească afecțiuni vechi, de aceea fii prudent si ingrijeste-te corespunzator. O discutie de taina cu cineva din mediul profesional iti va lamuri multe aspecte de la locul de munca.



Balanta

Putin probabil sa te intelegi astazi cu prietenii sau cu persoanele din anturajul profesional. Si totusi vei fi atras catre aceste persoane intr-un mod greu de explicat in cuvinte. Pare sa te încânte felul lor de a fi si actiunile intreprinse de aceste persoane. Fii prudent si nu lua de buna chiar tot ce observi sau ce iti place pe moment la altii. Seara, retrage-te acasa, langa cei dragi.



Scorpion

Vei fi bine văzut și astăzi in anturajul socio-profesional, fiind posibil chiar sa primesti, pe langa felicitarile aferente muncii depuse, și responsabilitati noi sau o functie importanta intr-un grup de lucru. Totusi, undeva in fundalul acestui segment de viata, deziluziile pandesc si oricand pot iesi la iveala in vazul tuturor. Fii modest, realist si evita himerele!



Sagetator

Esti animat de ganduri marete, idealuri inalte si ai dori sa schimbi lumea in totalitate. Contextul astral de astazi iti deschide noi orizonturi mentale si foarte usor vei observa ca, de fapt, lumea este bine asa cum este, doar perceptiile si nevoile tale se schimba. Esti inspirat, vizionar, intuitiv si vorbesti frumos si cu folos. Spre seara, rememorează evenimentele zilei.



Capricorn

Sunt posibile temeri legate de banii si bunurile administrate si folosite in comun cu altii. Exista predispozitii la frământări legate de planul material si de castigurile tale personale. Ai incredere ca se lucreaza de undeva din Univers la bunăstarea ta. In a doua parte a zilei sunt momente favorabile pentru a intelege sensurile ascunse ale evenimentelor in care esti implicat.



Varsator

Relatiile pateneriale sunt disonante, fiind posibil chiar sa renunti la o colaborare veche sau sa-ti expui punctele de vedere intr-un mod tranșant. Pentru ca subiectivismul si emotivitatea sunt accentuate ar fi bine sa vorbești numai dupa ce te-ai gandit bine si mai ales strictul necesar. Numai de tine depinde gestionarea corecta a tuturor relațiilor tale.



Pesti

Ziua iti aduce preocupări legate de îmbunătățirea sanatatii. Este nevoie sa urmezi sfaturile unui specialist, sa te odihnesti si sa lasi grijile cotidiene deoparte. Exista riscul sa te afunzi in activitatea profesionala si sa iti neglijezi nevoile personale. Cei dragi iti sunt alaturi si te sustin neconditionat. Foloseste ajutorul altora si ai incredere ca totul va fi bine.