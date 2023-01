Animalele joacă un rol-cheie în refacerea naturală a pădurilor

Eforturile de refacere a pădurilor s-au concentrat adesea pe copaci, dar un studiu arată că animalele joacă un rol-cheie în refacerea speciilor de copaci, transportând o mare varietate de semințe în zonele defrișate anterior.



Studiul a fost publicat în jurnalul Philosophical Transactions of the Royal Society B și arată rolul unic și vital pe care îl joacă animalele în procesul de reîmpădurire.



Studiul a fost realizat de o echipă internațională condusă de Sergio Estrada-Villegas, asociat postdoctoral la Școala de Mediu din Yale, SUA, care lucrează împreună cu Liza Comita, profesor de ecologie a pădurilor tropicale. Proiectul a analizat o serie de păduri în regenerare din centrul Panama pe o perioadă cuprinsă între 20 și 100 de ani după abandon, conform EurekAlert.



Regenerarea naturală a pădurilor, asigurată de fauna din proximitate



Cercetătorii au analizat un set unic de date din pădurea Barro Colorado, monument natural, din Panama. Echipa s-a concentrat pe proporția de plante împrăștiate de patru grupuri de animale: mamifere care nu zboară, păsări mari, păsări mici și lilieci. Potrivit studiului, rezultatele oferă cele mai detaliate date privind dispersia semințelor de către animale în cel mai lung interval de timp al unei refaceri naturale.



„Atunci când vorbim de refacerea pădurilor, oamenii se gândesc de obicei să planteze răsaduri. Acesta nu este, de fapt, un mod foarte eficient sau rentabil de a reface pădurile naturale. Dacă ai în apropiere o pădure naturală și, în plus, animale care să împrăștie semințele în jur, poți obține o regenerare naturală, care este mai puțin costisitoare și mai puțin laborioasă”, spune Comita.



80% din speciile de copaci din pădurile tropicale pot fi dispersate de animale



Rolul mamiferelor care nu zboară în împrăștierea semințelor în toate zonele pădurilor, de la cele tinere și până la cele mai bătrâne, precum și varietatea speciilor de animale implicate au fost printre cele mai importante constatări ale studiului și punctează importanța regenerării naturale a pădurilor, au spus Comita și Estrada-Villegas. În pădurile tropicale, mai bine de 80% din speciile de copaci pot fi dispersate de animale.



Cercetătorii spun că descoperirile pot folosi drept o hartă care schițează drumul spre regenerarea naturală a pădurilor, care păstrează biodiversitatea și stochează carbonul. Pădurile absorb dioxidul de carbon din atmosferă și îl stochează în biomasă și în soluri. Pădurile tropicale, în special, joacă un rol important în reglarea climei globale și susținerea unei mari diversități a plantelor și animalelor, conform cercetătorilor.



Cercetările au fost publicate în Philosophical Transactions of the Royal Society B.