Ce spun astrele azi, 9 ianuarie

Berbec

Ai dori sa petreci mai mult timp cu persoana iubita sau copiii. Se pare ca cei dragi au cu totul alt program sau alta stare de spirit si nu iti pot raspunde pe masura asteptarilor tale. Fii intelegator cu ceilalti si adpateaza-te nevoilor sau doleantelor lor. Indreapta-ti atentia si eforturile spre activitati de tipul hobby sau intalneste-te cu prietenii.



Taur

Treburile gospodaresti si rezolvarea doleantelor membrilor familiei reprezinta temele importante ale acestei zile. Alcatuieste-ti un program al prioritatilor, deoarece este posibil sa fii solicitat si in segmentul profesional. Un sef iti va trasa sarcini de lucru urgente si nu vei avea cum sa-l refuzi. Seara aduce liniste si voie buna acasa, alaturi de cei dragi.



Gemeni

Debutul saptamanii iti ofera multe drumuri pe distante scurte, fie pentru a vizita rude si prieteni, fie pentru a rezolva diverse chestiuni personale si profesionale. Comunicarea este importanta, astfel ca toata lumea va fi atenta la ceea ce transmiti verbal sau nonverbal. Schimbul de informatii este benefic. Retine cele aflate si gandeste-te la ce iti folosesc.



Rac

Este o zi favorabila cumparaturilor, dar si pentru a achita facturi si taxe restante. Pe de o parte este posibil sa primesti salariul sau o prima. Insa, pe de alta parte, o ruda apropiata, partenerul de viata sau un coleg de serviciu te pot sprijini financiar exact cum ai nevoie in perioada pe care o traversam. Fii chibzuit si cheltuieste strictul necesar.



Leu

Ocupa-te numai de tine si de treburile tale personale. Ai sanse sa-ti alcatuiesti planuri de viitor, sa-ti imbunatatesti relatiile, infatisarea si chiar programul de viata. Te poti inspira din experientele altora sau poti asculta sfaturile si indemnurile celor dragi. Fii deschis la schimbare, pentru ca o astfel de atitudine va antrena in viata ta situatii benefice.



Fecioara

Ti-ar prinde bine ceva mai mult odihna, discretie si dialog interior. Sunt momente favorabile pentru a te ocupa de sanatate, a gasi variante naturiste de imbunatatirea a starii tale generale si a discuta cu specialisti in sanatate. Plimbarile in aer liber, dieta potrivita si somnul sunt alte remedii utile in perioada pe care o traversam.



Balanta

Esti cautat de prieteni, dar si cei dragi vor dori compania ta. Unii isi vor oferi sprijinul in proiectele tale profesionale, iar altii iti vor propune reuniuni amuzante, specifice sezonului rece. Analizeaza fiecare sugestie si nu te grabi in luarea deciziilor. O iesire in oras, o vizita la cineva apropiat sau vizionarea unui spectacol de teatru te linistesc mult.



Scorpion

Esti solicitat in plan profesional, mai ales de catre sefi sau de catre alti reprezentanti oficiali. Este bine sa te concentrezi pe ceea ce ai de rezolvat si, la nevoie, poti cere sprijinul colegilor de lucru. Sunt sanse bune de obtine o promovare, bani in plus la salariu sau macar aprecierile tuturor. Fii modest si ocupa-te serios in continuare de indatoririle tale.



Sagetator

Temele filozofice si spirituale reprezinta atractia zilei pentru tine. Dorinta de rafinare sufleteasca este mare si usor de satisfacut. Lecturarea cartilor deosebite, vizionarea unui film de top, a unui spectacol de teatru, vizitarea unor targuri de sezon sau a unei expozitii de arta iti aduc informatii noi si de mare folos. Antreneaza-i si pe cei dragi in astfel de activitati.



Capricorn

Zi importanta la capitolul financiar, pentru ca ai sanse bune de a achita facturi sau servicii de care doresti sa beneficiezi. Ai dori sa cheltuiesti ceva bani numai pentru nevoile sau mofturile tale, dar se pare ca bugetul disponibil nu iti permite. Controleaza-ti starile de spirit si foloseste atat cat ai deocamdata. Partenerul de viata sau colaboratorii te pot spijini material.



Varsator

Astazi ai sanse minunate de a gestiona relatiile parteneriale in beneficiul tau. Posibil sa respingi propunerile sau opiniile celorlalti, fapt care poate angrena neplaceri serioase pe termen lung. Fii prudent si intelegator cu toata lumea. Ai farmec in vorbe, emani o energie aparte si multi vor dori sa-ti fie in preajma. Bucura-te de tot ce ti se intampla!



Pesti

Se contureaza multe activitati mai ales la serviciu. Ar fi bine sa rezolvi prioritatile si sa nu te implici din propria initiativa in treburile altora. Sanatatea este vulnerabila, dar cumva din umbra primesti sustinere buna. Poti afla un remediu favorabil unei afectiuni vechi sau poti discuta cu un specialist in sanatate despre imbunatatirea starii tale generale.