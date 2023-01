Ce spun astrele azi, 6 ianuarie

Berbec

Familia si segmentul domestic reprezinta subiectele principale ale zilei. Dezbaterile cu membrii familiei pot fi zgomotoase, fiind ceva mai dificil sa se ajunga la un consens acceptat de toata lumea. Fii prudent si nu da curs conflictelor acum cat mai este vacanta. Ai spor la curățenii, reparatii si la reorganizarea spațiului locativ.



Taur

Ai putea merge in excursie impreuna cu prietenii apropiati, in vizita la rude sau ai putea invita la tine acasa persoane dragi. Sunt favorizate discutiile importante, schimbul de informatii si deciziile cu implicatii pe termen lung. Totusi evita sa-ti divulgi punctele sensibile ale vietii. Unii abia astepta sa profite de pe urma vulnerabilitatilor tale.



Gemeni

Se intrezaresc castiguri astăzi dintr-o activitate profesionala desfasurata intr-un cadru oficial. Insa, pe neasteptate apar cheltuieli necesare achitarii unor datorii restante sau pentru nevoile partenerului de viata. Chiar si unele rude sau colegii de munca pot apela la ajutorul tau financiar. Fluctuațiile bugetului disponibil îți pot crea neplăceri serioase.



Rac

Reacțiile tale pot destabiliza multe relații si situații bune in care esti implicat. Esti plin de energie, insa fii prudent vizavi de gestionarea ei. O dieta echilibrata, potrivita consitutiei tale, compania semenilor dragi si de incredere, odihna si plimbarile in aer liber iti pot linisti sufletul si calma mentalul. Unii chiar iti stau alaturi sincer si te sprijină necondiționat.



Leu

Se recomanda odihna si detașare de tumultul cotidian. Sănătatea este vulnerabilă, astfel ca de mare folos ti-ar fi sa te ingrijesti corespunzator. Fereste-te de discutii aprinse, spatii aglomerate si de activitati care te solicita prea mult. Gandeste-te la evenimentele in care esti implicat! Neplacerile vin dinspre locul de munca.



Fecioara

Astăzi este posibil să-ți modifici planurile personale si profesionale in urma discutiei cu un prieten important. Esti tentat sa te bazezi numai pe spusele altora si pe experientele lor de viata si activitate. Discerne atent lucrurile si filtrează mental tot ce ti se spune. Pana la urma tu esti acela care trebuie sa decida pentru viitorul tau.



Balanta

Îți crește faima astăzi. Cineva din anturajul profesional te poate propune pentru o functie de conducere sau iti poate oferi responsabilitati noi, in urma competentelor tale deosebite demonstrate, pana acum, in campul muncii. Totusi, nu te culca pe laurii victoriei si rezolva-ti indatoririle profesionale cum stii tu mai bine.



Scorpion

Esti atras de studii si calatorii astăzi. Pe de o parte, poti asimila usor informatii, poti participa la cursuri sau poti face un schimb de idei deosebite cu oameni valorosi, de buna calitate. Asculta si opiniile altora! Vei fi surprins cate lucruri noi vei afla. Însă pe de alta parte, există riscul sa te suprasoliciti mental si sa obosești.



Sagetator

Sunt posibile castiguri de la si prin alții astăzi. Însă va trebui sa platesti facturi, taxe sau alte datorii restante. Ai incredere ca te vei descurca cu toate, insa alege mai intai achitarea prioritatilor. Partenerul de viata sau o ruda draga ar putea apela la sprijinul tau material. Fii intelegator si ofera din preaplinul tau din tot sufletul.



Capricorn

Sunt posibile surprize deosebite atat in relatia cu partenerul de viata, cat si in relatia cu partenerii profesionali la finalul acestei saptamani. Ai tendinta de a respinge tot ce vine din partea celorlalți. Tu esti cel care poate gestiona corespunzator aceste relatii, astfel ca fii prudent si evita critica excesiva si gesturile care-i pot indeparta pe ceilalti de tine.



Varsator

Se conturează activități de rutină astăzi, însă ar fi bine sa le rezolvi pe cele prioritare. Sanatatea este vulnerabila si chiar ai nevoie de odihna, relaxare si compania semenilor dragi. Lasa grijile deoparte si îndreaptă-ți atenția spre propria ta ființă. In umbra decorului cotidian exista provocări, hibe ce-si așteaptă rândul să iasă la iveală.



Pesti

Ai dori mai multa afecțiune si atenție din partea persoanei iubite sau a copiilor. Însă este posibil ca lucrurile sa iasă taman pe dos. Respecta-te mai mult, iubeste-te mai intai tu pe tine si apoi vei observa ca fara sa depui eforturi, cei dragi vor veni spre tine cu brațele deschise. Lasă-i in pace pe ceilalți să-și alcătuiască programul cum doresc.