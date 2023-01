Cine decide ce facem dacă extratereștrii contactează omenirea?

Momentul a fost imaginat de nenumărate ori. În timp ce caută prin spațiul cosmic cu telescoapele lor performante, astronomii observă ceva ce le taie răsuflarea. Printre razele de la zeci de galaxii îndepărtate, un semnal slab dar persistent le atrage atenția. Acesta este un mesaj de la o civilizație avansată.



Ar fi un eveniment cu totul transformator pentru omenire, iar cel puțin una dintre națiunile lumii ar fi (sau cel puțin ar trebui) să fie pregătită. „Am fi ca niște găini fără cap”, crede dr. John Elliott, lingvist computațional la Universitatea St Andrews, Scoția. „Nu ne putem permite să nu fim pregătiți, fără cârmă din punct de vedere științific, social și politic, în cazul unui eveniment care ar putea avea loc în orice moment”, a adăugat Elliott.



Această analiză sinceră cu privire la incapacitatea lumii de a gestiona momentul în care viața din alt colț al Universului ne va contacta stă la baza creării centrului SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) de la St. Andrews, potrivit The Guardian.



Cercetătorii ar trebui să informeze publicul și secretarul general al Națiunilor Unite



Cercetătorii de la SETI au deja câteva recomandări de urmat în cazul în care detectează o „tehnosemnătură”, adică un mesaj interstelar de la o civilizație avansată. O declarație din 2010 de la Academia Internațională de Astronautică îndeamnă pe cei care detectează semnale misterioase să excludă mai întâi sursele non-extraterestre, cum ar fi un cuptor cu microunde din apropiere (da, chiar s-a întâmplat!). Dacă există consens cu privire la veridicitatea semnalului, atunci cercetătorii ar trebui să informeze publicul și secretarul general al Națiunilor Unite.



Totuși, nu avem prea multe instrucțiuni pentru ce ar trebui să urmeze. Cum ar trebui studiat mesajul? Ar trebui ca publicul general să aibă acces la mesajul complet înainte ca acesta să fie descifrat? Ar permite guvernele lumii așa ceva? Ar trebui omenirea să răspundă? Dacă da, cine decide ce răspuns trimitem înapoi?



Cea mai bună strategie în cazul în care extratereștrii contactează omenirea



„După anunțul inițial, ar trebui să avem în vedere impactul asupra societății, diseminarea informației, media, impactul asupra religiilor și credințelor, potențialul pentru dezinformare, capabilitățile analitice necesare și multe altele, cum ar fi implementarea de strategii, transparența descoperirilor și ce știm și ce nu știm”, a precizat Elliott.



Deși oamenii de știință și numeroase organizații au analizat care ar fi cea mai bună strategie în cazul în care extratereștrii contactează omenirea, Elliott consideră că expertiza dorită este fragmentată. Centrul SETI va reuni în curând toate mințile necesare pentru a elabora un plan „pentru orice fel de scenariu… sau cel puțin pentru toate scenariile pe care noi, oamenii, le putem imagina”.



Un alt obiectiv major va fi încurajarea implicării ONU, probabil singura instituție globală capabilă să coordoneze gestionarea mesajului de la extratereștrii. Distanțele vaste dintre stele ar însemna că astfel de conversații ar avea loc de-a lungul multor generații. Asta presupunând că acea civilizație nu a dispărut până când noi am primit mesajul.



Oare vom putea să vorbim cu extratereștrii?



Oare vom putea să vorbim cu extratereștrii? Abia dacă putem să comunicăm cu ființele de pe propria planetă. Elliot speră că civilizațiile avansate vor începe orice mesaj cu un ghid lingvistic. Chiar dacă semnalul nu poate fi descifrat, cercetătorii ar culege informații despre inteligența transmițătorului din complexitatea structurii mesajului.



Pe de altă parte, posibilitatea ca omenirea să răspundă unui astfel de mesaj a atras critici. Stephen Hawking, spre exemplu, a avertizat în 2016 că primul contact al omenirii cu o civilizație avansată ar putea repeta ce s-a întâmplat cu nativ-americanii atunci când l-au întâlnit pe Cristofor Columb, întâlnire care „nu a decurs prea bine”.



„Ar fi cea mai mare greșeală din istoria umană”



Michio Kaku, profesor de fizică teoretică de la City College of New York, SUA, a spus că „ar fi cea mai mare greșeală din istoria umană”.



Elliott este, însă, mai optimist. Cercetătorul crede că ar fi păcat să nu facem niciun efort de a comunica. „Dacă vom avea o asemenea oportunitate, eu nu cred că ar trebui să o ratăm”, a spus profesorul.



„Cea mai mare îngrijorare este stabilirea unei forme de acord internațional prin care să prevenim indivizii capabili sau corporațiile private să răspundă în mod independent”, crede Lewis Dartnell, astrobiolog și profesor de comunicare științifică la Universitatea din Westminster, Marea Britanie.