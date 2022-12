NU mai aruncați coaja de banană! Iată de ce se poate de făcut cu ea

NU mai aruncați coaja de banană! Iată de ce se poate folosi ca ingredient în diferite preparate. Este o treime din fruct, dar adesea o aruncăm și rău facem…



Dacă și tu arunci coaja de banană, trebuie să știi că greșești foarte mult. Nu vorbim numai de risipa alimentară, pentru că o coajă dintr-o banană reprezintă 35% din fructul copt, ci de mai multe beneficii pe care le aruncăm o dată cu acea coajă.



Ei bine, un lucru interesant despre banană este faptul că vine în propriul „ambalaj” bio-degradabil: coaja de banană. Însă deși aceasta constituie o treime din fruct, adesea o aruncăm.



„Coaja de banană reprezintă aproximativ 35% din fructul copt și este adesea aruncată mai degrabă decât consumată”, notează Healthline, scrie doctorulzilei.ro.



Cu toate acestea, „cojile de banană nu sunt doar comestibile, ci și bogate în câțiva nutrienți cheie, cum ar fi potasiu, fibre alimentare, grăsimi polinesaturate și aminoacizi esențiali”.



Totuși, în forma sa brută, coaja bananei este fibroasă, dură și pur și simplu nu atât de plăcut de mâncat.



Știați că prăjturile sunt mai hrănitoare dacă adăugați și coaja de banană?



Cine s-ar fi gândit că obținem prăjituri cu mai mulți nutrienți folosind și coaja bananei? Ei bine, iată că o lucrare, publicată la începutul anului 2022 în American Chemical Society’s Food Science & Technology, a găsit chiar și o soluție mult mai eficientă: punerea cojilor de banane în făină.



Și pentru ca experimentul să fie unul delicios, au investigat folosind fursecuri.



Într-o inversare a procedurii obișnuite, echipa din spatele acestui studiu a luat banane coapte, nedeteriorate, le-a curățat de coajă și a aruncat fructele, păstrând cojile.



Înainte de a fi utilizate, cojile au fost albite, uscate și măcinate într-o pulbere fină. Aceasta a fost amestecată în diferite proporții cu făină obișnuită de grâu, lapte praf degresat, zahăr pudră și ulei vegetal, ingrediente suficiente pentru cinci loturi de prăjituri delicioase.



Iar rezultatele nu au fost perfecte. La un raport prea mare de făină de banane, prăjiturile au fost considerate a fi vizibil mai tari și mai maronii decât de obicei, probabil ca rezultat al cantității mari de fibre din coajă.

Raportul ideal dintre făina din coajă de banană și cea de grâu



Un raport mai mic (7,5% făină de coajă de banană la 92,5% făină de grâu) a fost considerat de către un panel de degustare de prăjituri ca având cea mai bună textură și cea mai mare acceptabilitate generală în comparație cu celelalte loturi.



În plus, longevitatea bunătăților nu a fost afectată, ținând la fel de mult ca versiunile tradiționale ale rețetei, la temperatura camerei.



Per total, schimbarea nu este una mare, dar într-un moment în care atât de mulți oameni încearcă să reducă risipa și să sporească sănătatea, noua rețetă ar putea avea un impact substanțial.



Dacă prăjiturile pot fi îmbogățite astfel, fără a afecta acceptarea de către consumatori sau perioada de valabilitate, cercetătorii cred că adăugarea unui pic de făină de coajă de banană ar putea face fursecurile și mai hrănitoare, scrie IFL Science, citată de Descoperă.ro.



De altfel, bananele sunt printre cele mai populare fructe din toată lumea. Și copiii sunt înebuniți după ele, mai ales că bananele pot fi integrate ușor în diverse prăjituri, checuri, smoothies etc.



Iar cojile de banane sunt foarte hrănitoare, fiind bogate în fier, potasiu, complex de vitamine B, C, K, magneziu etc.