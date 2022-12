Mitul celor doi litri de apă pe zi. Câtă apă trebuie să bem de fapt?

Pentru o viață sănătoasă, este recomandat consumul a doi litri de apă pe zi. Potrivit oamenilor de știință, această regulă nu este valabilă în cazul majorității, relatează The Guardian.



Consumul a opt pahare de apă pe zi, echivalentul a doi litri, este o regulă universal valabilă, care apare adesea în ghidurile de sănătate. Cu toate acestea, cel mai riguros studiu de până acum privind consumul de apă, relevă faptul că oamenii au nevoie de cantități diferite in funcție de vârstă, metabolism, ocupație și alte caracteristici. Cercetarea arată că majoritatea oamenilor au nevoie doar de aproximativ 1,5 până la 1,8 litri pe zi, mai puțin decât cei doi litri recomandați în mod obișnuit.



Yosuke Yamada, de la Institutul Național de Inovare Biomedicală, Sănătate și Nutriție din Japonia susține că informația privind consumul necesar de apă nu are baze științifice. „Recomandarea actuală nu este susținută deloc din punct de vedere științific. Majoritatea oamenilor de știință nu sunt siguri de unde provine această recomandare“, a declarat specialistul citat de The Guardian.



Estimările anterioare ale necesarului de apă au avut tendința de a ignora conținutul de apă din alimente, care poate contribui într-o proporție substanțială la aportul general.



Apa din alimente



„Dacă mâncați doar pâine, șuncă și ouă, nu veți obține prea multă apă din alimente, dar dacă mâncați carne, legume, pește și orez, puteți obține aproximativ 50% din necesarul de apă numai din alimente“, a declarat Yamada.



Studiul publicat în revista „Science“, a fost efectuat pe 5.604 persoane din 23 de țări. În cadrul cercetării, oamenii au băut câte un pahar de apă în care unii atomi de hidrogen au fost înlocuiți cu deuteriu, un izotop stabil al hidrogenului, care se găsește în mod natural în corpul uman.



Rata de eliminare a deuteriului din corp arată cât de repede este eliminată apa din organism. Studiul a constatat că rezultatele variază foarte mult în funcție de vârstă, sex, nivelul de activitate și mediul înconjurător. Cei care trăiesc în zone cu climă caldă și umedă sau la altitudini mari, precum și sportivii, femeile însărcinate sau cele care alăptează trebuie să consume mai multă apă.



Consumarea energiei prin activități fizice este cel mai important factor în ceea ce privește circuitul apei în organism (apa băută și apa eliminată). Cele mai mari valori au fost observate la bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, cu o medie de 4,2 litri pe zi. Această valoare a scăzut odată cu vârsta, ajungând la o medie de 2,5 litri pe zi la bărbații cu vârsta de 90 de ani.



Femeile cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani au avut o medie de 3,3 litri, care a scăzut la 2,5 litri până la vârsta de 90 de ani. Sportivii au un circuit al apei în organism cu aproximativ un litru mai mare decât persoanele care nu fac sport



„Acest studiu arată că opt pahare de apă, aproximativ doi litri pe zi, reprezintă o cantitate prea mare pentru majoritatea oamenilor, în majoritatea situațiilor, iar o regulă unică pentru consumul de apă nu este susținută de aceste date“, a declarat profesorul John Speakman de la Universitatea din Aberdeen, coautor al studiului.



„Cred că este o recomandare pe care mulți oameni pur și simplu o ignoră și urmează ceea ce le spune corpul lor“, a completat Speakman.