Ce spun astrele azi, 29 decembrie

Berbec

La inceputul zilei esti destul de retras. Organismul iti da semne de oboseală, dar o plimbare in aer liber sau o muzică relaxantă te-ar ajuta enorm. Pentru că domeniul profesional este destul de incercat, vei fi nevoit să-ți indrepti atentia si eforturile in acest sens. Spre seara te vei simti mai bine, iti revin cheful de viata si dorinta de a fi in mijlocul celorlalti. Planifica-ti activitati de intretinere corporala sau intalniri cu prietenii.



Taur

Astrele iti recomanda discretie si activitati de rutină. Chiar daca in primele ore ale zilei esti preocupat de prieteni, dupa amiază dorinta de retragere din forfota vietii va fi la cote inalte. Afectiunile legate de aparatul osos te pot necaji, de aceea fii prudent. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Ofera-ti momente de relaxare in aer liber sau de meditatii in locuri sfinte.



Gemeni

In prima parte a zilei este nevoie sa te ocupi de sectorul profesional. Sunt posibile discutii aprinse cu sefii si colegii de serviciu, dar prudenta, discernamantul și temperanța te vor ajuta mult. In partea a doua zilei se întrezaresc intalniri si dialoguri cu prietenii. S-ar putea ca unele informatii aflate de la acestia sa te nelinisteasca sau sfaturile lor sa nu iti fie pe plac. Ascultă ce ti se spune si aplica doar ce crezi de cuviință.



Rac

In prima parte a zilei iti sunt recomandate activitatile legate de studii sau de calatorii in strainatate. Poti primi vesti de la cineva aflat dincolo de granitele tarii, insa nu lua de bun chiar tot ce auzi. Dupa-amiaza, bine ar fi sa iti indrepti atentia catre sectorul profesional. Un sef te poate chema la raport. Fii prudent, asculta ce ti se reproseaza si incearca sa remediezi lucrurile.



Leu

Este o zi buna pentru a-ti achita taxele, impozitele sau datoriile de orice fel. În functie de caz, verificat-ti documentele bancare sau cele legate de mosteniri sau partaje. Este posibil sa primesti bani din partea unui autor necunoscut, insa fii cu bagare de seama. In a doua parte a zilei se intrezaresc vesti legate de strainatate. Ti se poate propune o calatorie in scop profesional. Pe de alta parte, sufletul tau are nevoi spirituale.



Fecioara

La inceputul zilei, relatiile parteneriale cotinuă să te provoace. Este nevoie de o discutie serioasa cu partenerul de viata, intrucat exista nemultumiri mocnite de ambele parti. Dupa-amiaza se intrezaresc chestiuni financiare legate de banii si bunurile altora. Trebuie sa iti achiti toate datoriile, in special taxele, impozitele sau creditele bancare. De retinut ca in acest segment de viata, rasturnarile de situatie pot fi frecvente.



Balanta

Ai multe si mărunte de făcut, atât acasă, cât și la serviciu. Relatiile cu ceilalți lasă de dorit, asa incat bazeaza-te doar pe fortele tale. Sanatatea este vulnerabila, dar spre seara te vei simti mai bine. In a doua parte a zilei este bine sa iti verifici relatiile parteneriale si colaborarile in care esti implicat sau vrei sa te implici. S-ar putea sa descoperi unele nereguli, insa analizeaza totul pe indelete si decide in consecinta.



Scorpion

Astazi esti bine dispus, ai chef de glume, reusind să-î înveselești si pe cei din jur. Te-ai putea gândi la un hobby sau la organizarea unor petreceri surpriza pentru cei dragi. Dar, in a doua parte a zilei se intrezaresc multe treburi la serviciu sau acasă. Atât relatiile colegiale, cat si cele cu sefii sunt distorsionate. Recomandabil este sa te ocupi serios de toate indatoririle profesionale, bazandu-te doar pe fortele tale.



Sagetator

Gandurile tale sunt indreptate și astazi catre casa si familie. In prima parte a zilei poti face usor curatenii generale, reparatii curente sau planuri pentru achizitionarea unui teren sau a unei locuinte noi. Dupa-amiaza se pare ca vei avea de-a face cu persona iubita sau cu copiii. Sunt posibile discutii aprinse, neintelegeri sau chiar despartiri. Fii prudent, incearca sa aplanezi conflictele si spune tot ce ai pe suflet.



Capricorn

Prima parte a zilei este favorabilă călătoriilor scurte si dialogurilor cu cei apropiati. Poti afla vesti alarmante despre cineva drag, insa nu te implica emotional in problemele altora. In a doua parte a zilei iti sunt favorizate activitatile gospodaresti. Aranjeaza-ti spatial locativ, alcatuieste planuri de remediere a defectiunilor sau chiar de achizitionare a unei case noi.



Varsator

O zi in care banii si bunurile castigate din munca proprie îți atrage atentia, mai ales in primele ore. Poti primi cadouri si recompense mărunte, dar de folos. Sau poate fi vorba despre noutati legate de salarizarea de la un loc de munca. Dupa pranz vor interveni intalniri cu cei apropiati. Unii isi vor destăinui problemele, in speranta ca le vei intinde o mana de ajutor.



Pesti

Ar trebui să te simți în formă. Cel putin in prima parte a zilei ai energie, esti dornic de a te implica in tot si toate, insa bine ar fi sa te rezumi doar la treburile tale. In partea a doua a zilei, starile tale de spirit vor fluctua mult. Banii si implicatiile sunt o temă. Esti nemultumit de salarizarea de la un loc de munca, insa este nevoie sa iti schimbi perceptia vizavi de bani.