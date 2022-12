10 secrete ale nutriționiștilor pentru a-ți păstra silueta de Sărbători

Mesele bogate si numeroase din perioada Sarbatorilor vin la pachet cu cateva kilograme in plus pentru cei care fac excese. Vestea rea este ca pe cat de usor ne ingrasam, pe atat de greu reusim sa scapam de surplusul acumulat. Nu si daca stii cum sa iti mentii sanatatea si silueta in aceasta perioada. Iti spunem care sunt secretele nutritionistilor americani pentru a trece cu bine de Sarbatori, transmite foodstory.ro.



Nu trebuie sa tii dieta de Sarbatori, dar nici sa faci excese si sa o tii din chef in chef in aceasta perioada. Stim ca mancarurile traditionale, fripturile si deserturile pot fi o piatra de incercare pentru orice poftincios, dar exista solutii pentru a face slalom printre atatea bunatati fara sa te simti stresat de lupta cu caloriile si kilogramele. Nutritionistii au cateva secrete pe care le poti pune in aplicare.



1. Mananca felurile pe care le adori. Cu o singura conditie. Sa nu iti umpli farfuria pana la refuz si sa nu alegi mai mult de doua feluri preferate. Asta inseamna ca poti sa pui si o sarmaluta si o felie de carne de porc in farfurie, dar sa renunti la salata boeuf sau pifite.



2. Limiteaza-te la o singura zi de ospat. Greseala pe care multa lume o face este sa transforme Sarbatorile intr-o perioada de doua saptamani de festin culinar. Nu trebuie sa incepi ospatul de Craciun si sa il termini dupa Anul Nou, pentru ca iti vei obisnui organismul cu excese.



3. Elimina sentimentul de vinovatie. Este mai grav si face mai rau decat masa in sine. Acorda-ti un moment de rasfat, mananca o masa bogata si revin-o la regiumul sau dieta obisnuita chiar de a doua zi.



4. Stinge foamea cu putine calorii. Asta inseamna sa incepi masa cu salate sau supa, la felul principal sa alegi ceva cu multe proteine, iar pana vei ajunge la desert te vei simti deja satul, astfel ca tortul sau cozonacul nu vor mai fi o tentatie atat de mare.



5. Alterneaza sampania cu apa minerala. In perioada Sarbatorilor sunt multe motive pentru care inchinam pahare cu alcool si, astfel, ajungem sa adaugam in medie 100 de calorii in plus numai din bauturi. Pentru ca iti va fi greu sa refuzi gazdele primitoare atunci cand iti ofera o bautura poti sa trisezi si dupa ce ciocnesti in semn de sanatate, sa schimbi paharul cu unul cu apa minerala. Are zero calorii, te va ajuta sa fii hidratat si sa eviti mahmureala.



6. Transforma reuniunile de familie in motiv de socializare, nu de mancare. Cea mai buna metoda, pentru a nu te trezi ca infuleci pe nerasuflate la mesele si petrecerile la care iei parte in aceasta perioada, este sa iei o gustare cu legume si proteine inainte sa pleci de acasa.



7. Alege tinuta cea mai stramta. Chiar daca iti petreci Sarbatorile acasa, in familie, nu ramane in halatul pufos sau in tinuta sport preferata. Macar in ziua de sarbatoare poarta jeansii skinny, o camasa cambrata, rochia multa sau orice altceva ce stii ca te pune in valoare si nu iti permite sa te infrupti prea tare din bunatati.



8. Refuza gazdele prea insistente, care incearca sa te convinga sa mai gusti o bucatita de friptura, o sarmaluta, o felie mica de cozonac. Nu trebuie sa mananci mai mult doar pentru ca ti se ofera.



9. Nu te “pastra” pentru mai tarziu. Adica, nu te abtine de la micul dejun si pranz doar pentru ca stii ca esti invitat la cina in familie. Pana sa ajungi la masa vei fi ca o bomba cu ceas. Pentru ca nu ai mancat, glicemia scade ceea ce va creste nivelul de cortizol si te va face sa poftesti la si mai multe alimente grase, sarate sau dulci. Daca iti este teama sa nu faci excese, ia cateva gustari sanatoase pe parcursul zilei: legume, seminte, nuci, fructe.



10. Regula pentru desert. Pentru ca nu poti sa refuzi deliciile dulci de Sarbatori, nu inseamna ca trebuie sa termini tot din farfurie. Invata sa gusti doar de 3 ori din desertul preferat. Vor fi suficiente pentru a savura din plin aromele lui si daca te vei concentra numai pe cele 3 inghitituri nu vei mai fi tentat sa faci excese.