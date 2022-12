Ce spun astrele azi, 28 decembrie

Berbec

Și astăzi ar fi bine să fii discret, să stai departe de zgomotul străzii și departe de ceilalți. Ai envoie de ceva mai multă odihnă, timp pentru meditații, pentru analiză personală vizavi de situațiile și relațiile în care ești implicat. Energia vitală este la cote joase, așa încât este bine să te ocupi numai de treburi ușoare. Spre seară te vei simți mai bine.



Taur

O zi în care fie ai de-a face cu prietenii, fie cu șefii din mediul profesional. Apar informații importante atât pentru problemele tale personale, cât și pentru dezvoltarea ta profesională. totuși, există umbre în ceea ce se discută astăzi și îți poate fi dificil să înțelegi adevăratul sens a ceea ce ți se spune. Spre seară rezervă momente pentru plimbări în aer liber.



Gemeni

Ceva sau cineva din mediul socio-profeisonal te solicita mult și astazi. Sunt posibile vesti importante legate de sefi sau de pozitia ta in cadrul unui loc de munca. Poți primi reproșuri vizavi de modul in care îți îndeplinești atribuțiile la serviciu. Sunt momente pasagere, insa retine informatiile primite si ai mai multa grija de imaginea ta in ochii celorlalti.



Rac

Și astăzi se remarcă nevoia de a studia, de a citi cărți bune, de a te ocupa de filozofie și de subiecte sociale. Programeaza-ti activitati culturale si participarea la seminarii pe teme spirituale. Pe de altă parte, relatiile cu străinătatea iarăși te pot solicita fie printr-un dialog cu cineva din străinătate, fie pentru demersuri pentru o călătorie îndepărtată.



Leu

Continua și astăzi să fie o zi care te predispune la cheltuieli comune cu alții. Pe de alta parte, sunt șanse să primesti un cadou sau o recompensă valoroasă. Tema principala a zilei sunt banii si bunurile materiale provenite de la altii. Detașează-te de pragmatismul cotidian si gândește-te pe indelete la semnificația unor evenimente care se tot repetă in jurul tau.



Fecioara

Se conturează situații interesante legate de parteneri. pentru că fundalul segmentului partenerial este nedefinit, învăluit într-o mantie misterioasă, este bine să fii circumspect vizavi de tot ce se petrece în acest segment. Amintește-ți că nu este ceea ce pare și că vorbele sau acțiunile partenerilor trebuie să le analizezi serios, poate chiar cu ajutorul cuiva de încredere.



Balanta

Și astăzi ai multe activități de rutină de făcut, fie că te afli acasă, fie că ești la serviciu. Poate părea dificil să tot faci aceleași lucruri, în același ritm, cu aceleași etape, însă toate acestea te duc la performanță, professionalism și nu în ultimul rând, la o anumită evoluție personală și profesională. Alege prioritățile, deoarece oboseala și unele afecțiuni îți pot crea neplăceri.



Scorpion

O zi în care tinzi să menții starea de distracție și de a fi în preajma celor dragi. Totuși, în segmental amoros predomină un fel de ceață, de nesiguranță, de ambiguitate greu de definit în cuvinte. De aceea, păstrează o distanță sănătoasă față de toată lumea și nu te lăsa în seama vorbelor dulci ale celor pe care îi iubești. Măștile oamenilor se schimbă frecvent.



Sagetator

Pentru că și astăzi predomină temele familiale și gospodărești poți fi deranjat de ele și de eforturile pe care trebuie să le depui în acest sens. Chiar sunt momente bune atât pentru a lămuri chestiuni familiale cu membrii familiei și cu unele rude, cât și pentru a desfășura activități gospodărești de rutină, însă utile pe termen mediu și lung.



Capricorn

Și astăzi este posibil să faci mai multe călătorii pe distanțe scurte, fie pentru a rezolva ceva personal pentru tine, fie a rezolva ceva pentru cineva din anturjaul apropiat. Este rost și de dialoguri importante cu prietenii sau cu neamurile. Totuși, ceea ce se discută în aceste zile pare de domeniul science fiction. Evită să formulezi opinii, deoarece nu este cee ace pare.



Varsator

Este o zi care te predispune la cheltuieli, fără să fi planificat acest lucru. Pe de altă parte, vei pune în balanță și veniturile pe care le obții de la locul de muncă, și eforturile depuse penru îndeplinirea corectă a sarcinilor tale de lucru. Există un dezechilibru în toate acestea, de aceea, fii prudent. Cineva din anturajul apropiat îți poate oferi informații prețioase.



Pesti

O zi cu stări de spirit contradictorii. Pe de o parte, te simți bine, planifici o mulțime de lucruri, însă, pe de altă parte, ceva îți umbrește sufletul și acțiunile în care dorești să te implici. Selectează prioritățile și depune eforturi conștiente pentru a-ți îmbunătăți atât starea de spirit, cât și felul în care duci lucrurile la bun sfârșit. Rezervă momente regulate de odihnă.