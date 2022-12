Ce spun astrele azi, 27 decembrie

Berbec

Discretia, modestia si temperanța sunt principalele aspecte care te caracterizeaza astazi. Sufletul tau are nevoie de singuratate si de meditatie profunda. Sunt momente bune pentru o analiza minutioasa a evenimentelor petrecute in ultimul timp. Poate ar fi bine sa te gandesti la o reconfigurare a planurilor de viitor, indiferent care sunt implicatiile. Asculta-ti vocea interioara si actioneaza in consecinta.



Taur

Ziua iti aduce in prim plan relatiile cu prietenii. Sunt posibile discutii aprinse cu acestia, situatii delicate, insa cu prudenta si discernamantul vei depasi totul cu bine. Un protector important iti poate da sfaturi utile si informatii pretioase legate de domeniul profesional. Totusi, cele mai bune si sigure dialoguri le ai, in aceasta perioada, cu membrii familiei.



Gemeni

Astrele te sfatuiesc sa te ocupi pe indelete de sectorul profesional, in special de relatiile cu sefii. S-ar putea sa fii nevoit sa dai explicatii unui sef vizavi de ultimele tale decizii profesionale. Explica-ti actiunile in cuvinte putine, vino cu dovezi palpabile si sustine-ti punctele de vedere cu fermitate. Ai incredere ca totul se desfasoara in favoarea ta. Spre finalul zilei relaxează-te la un film bun.



Rac

Astazi vin vesti din strainatate sau despre studii pe termen lung. Unele sunt neplacute sufletului tau, insa abordeaza totul cu rabdare si pragmatism. Bine ar fi sa acorzi o atentie mai mare instruirii tale profesionale. In a doua parte a zilei se anunta întrevederi cu sefii sau autoritățile. Se pot isca usor discutii aprinse, dar sunt momente pasagere. Minunat este ca stai bine la capitolul financiar.



Leu

Tendinta de a aborda totul prin prisma disciplinelor neconventionale este la cote inalte astazi. Pe de o parte, este bine, însă pe de alta, evită cercetarea unor evenimente sau situatii care nu te privesc. Bine ar fi sa iti concentrezi eforturile catre achitarea taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel. Verifica-ti documentele financiare sau cele ale bunurilor materiale. Evita cheltuielile nefondate sau planurile de afaceri.



Fecioara

Relatiile parteneriale si colaborarile in care esti implicat iti dau ceva bătăi de cap astazi. Sunt posibile discutii aprinse, de aceea fii prudent si asculta parerile celorlalti. S-ar putea sa descoperi nereguli in acest sector de viata, dar nu sunt motive de ingrijorare. Totul se poate rezolva. Insa, bine este sa retii ca tot ce întreprinzi in aceasta perioada va avea ecouri pe tot restul vietii.



Balanta

O zi cu multe treburi de rutină. Chiar daca ti-ai propus sa rezolvi marea cu sarea, astrele iti înfrânează elanul. Relatiile cu ceilalți sunt distorsionate, asa incat bazeaza-te doar pe fortele tale. Sanatatea este vulnerabila, de aceea evita eforturile suprasolicitante. Nu sunt recomandate consultatiile si analizele medicale, ci doar remediile naturiste. Orienteaza-te catre o dietă de sezon, lecturează cărți amuzante și dormi mai mult.



Scorpion

Ai dori sa te îndrăgostești. Cheful de distractii si aventuri este accentuat, dar se pare ca ceilalti nu prea îți țin isonul. Relatia cu persoana iubita este umbrita, dialogurile anoste, însă șarmul si exuberanța te pot ajuta treci peste orice impas. Altii vor avea de-a face cu copiii si problemele lor. Sunt momente bune pentru a-ti indrepta atentia catre un hobby. Spre seara organizeaza o mica agapă pentru cei dragi.



Sagetator

Casa, treburile gospodaresti si relatiile cu membrii familiei sunt zonele importante ale zilei. Poti face usor curatenii generale, reparatii curente sau te poti gandi la achizitionarea unei case noi sau a unui teren. Cei dragi s-ar putea sa nu iti sustina ideile, dar explicatiile pertinente, presărate cu vorbe de duh, te vor duce catre rezultatul dorit. Nu are nici un rost sa compari vremurile trecute cu cele actuale.



Capricorn

Este o zi buna pentru studiu, documentare si demersuri specifice instruirii personale. Fie ca te gandesti la domeniul profesional, fie la un hobby, astrele iti recomanda imbogatirea bagajului de cunostinte si largirea orizontului cunoasterii. Pe de alta parte, s-ar putea sa faci mai multe drumuri astazi in scopuri diverse. Spre seara, o ruda sau un prieten apropiat iti va da o multime de vesti care mai de care mai interesante.



Varsator

Aspectele legate de bani sunt la ordinea zilei pentru tine. Esti nemultumit de ce constati, dar bine ar fi sa te gândești la o reevaluare a activitatii desfasurate si la castigul aferent. Totusi, ziua iti va fi îndulcită de mici cadouri sau favoruri din partea unor oameni dragi. Energia vitala este la cote joase, astfel incat dozeaza-ti eforturile si ocupa-te doar de treburile de rutina.



Pesti

Ar trebui sa te simti bine si sa ai multa pofta de viata. Chiar daca exista nemultumiri, in special legate de relatiile sentimentale si cele cu copiii, priveste partea frumoasa a lucrurilor si fii mai intelegator cu ceilalti. Sunt momente bune pentru vizite la saloanele de infrumusetare, pentru dialoguri cu medici sau pentru analize medicale. Nu sunt probleme majore de sanatate, insa psihicul tau este destul de răscolit.