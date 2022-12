Cele mai nocive mâncăruri de sărbatori pentru stomacul tău. Ce să eviți de pe masa de Crăciun

Vizitele la rude si la prieteni sunt o metoda obisnuita de a petrece sarbatorile. De obicei, acestea includ si un pranz sau o cina copioase, cu tot felul de preparate traditionale sau de sezon. Cum poti totusi sa eviti disconfortul digestiv si kilogramele in plus?



Pentru a nu avea de suferit in urma meselor prea imbelsugate de Sarbatori, e bine sa tii cont de cateva trucuri prin care sa alegi doar cele mai bune alimente. Chiar daca ai putea avea tendinta sa gusti din toate, aminteste-ti ca urmarile s-ar putea sa fie neplacute!



Iata care sunt cele mai nocive mancaruri de Sarbatori



Pana la urma, Craciunul tine doua zile, dar tu te poti bucura mai mult timp de delicioasele preparate culinare. Nu te forta sa mananci tot pe 25 si 26 decembrie, le poti savura si in zilele ce urmeaza. De altfel, si Revelionul e o zi de sarbatoare, nu?



Aperitivele



Pe cat de delicioase, pe atat de periculoase. Toate acele gustari traditionale din carne de porc nu fac altceva decat sa iti umfle stomacul. Da, daca hotarasti sa te rezumi doar la aperitive la cina de Craciun, poti manca din fiecare. Daca, totusi, ti-ai propus sa mananci sarmale si cozonac, ai putea sa lasi toba, piftia, lebarul si alte bunatati pentru micul dejun. Asa, te bucuri si de o masa delicioasa in a doua zi de Craciun, dar te simti si mai bine cu stomacul.



Gustarile



Alune, foietaje, chipsuri si alte crocantele. Toate ti-ar putea da senzatia ca „doar gusti”, insa iti vor aduce un aport mare de calorii, provocand si un disconfort alimentar. Tine cont ca te poti bucura de astfel de gustari oricand pe parcursul anului, atunci cand esti in miscare si ai nevoie de un aport suplimentar de energie. Cand stai la masa, de vorba cu familia, nu ai nevoie de acele extra calorii.



Painea



Avand atat de multe optiuni culinare printre aceste mancaruri de Sarbatori, cu siguranta te poti abtine de la paine. Si drept rasplata, nu vei suferi de balonare din cauza glutenului, iar starea ta de spirit va fi mult mai buna.



Cocktailurile de Sarbatori



Par nevinovate, un paharel de visinata, ca sa „ai pofta”, un vin fiert, un lichior facut de matusa sau adus de unchiul din strainatate. Insa toate aceste amestecuri de bauturi nu doar ca te vor face sa te simti ametita, dar te vor balona. Alcoolul contine zahar, iar glicemia creste. Rezultatul? O stare de sanatate deloc grozava.



Ce sa faci la masa de Craciun ca sa nu ai probleme de digestie



Alege-ti bataliile



Desi sunt multe mancaruri de Sarbatori, tu nu trebuie sa optezi pentru toate. Hotaraste-te dinainte care sunt alimentele pe care vrei sa le savurezi la pranzul sau cina de Craciun si ramai doar la ele. Daca iti e pofta de altceva de pe masa, roaga gazda sa iti dea la pachet. Poti manca a doua zi, fara disconfort digestiv.



Bea apa



Printre bauturile alcoolice, suc si alte minunatii, s-ar putea sa uiti complet sa te hidratezi. Alege sa consumi mai multa apa decat alte lichide si vei vedea ca si digestia ta e mai buna.



Incheie masa cu o felie de anans si un ceai digestiv



Pentru a-ti ajuta digestia, consuma ananas. El contine anumite enzime care vor favoriza tranzitul digestiv.



De asemenea, este recomandat ca, la finalul mesei, sa optezi pentru un ceai digestiv. Acesta poate fi din ghimbir, fenicul, menta sau salvie, ori un mix de ceai din comert. Vei vedea ca te vei simti rapid mult mai bine!



Sarbatori fericite si cumpatare la masa!