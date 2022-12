Elixir miraculos. Efectele sunt fenomenale

Toxinele absorbite de la nivelul tubului digestiv trec in limfa si in sange, circuland apoi in intregul organism. Ele se pot acumula la nivelul pielii, in articulatii, in ficat sau splina, determinand boli cutanate precum urticarie, acnee, eczeme, psoriazis, afectiuni hepatosplenice, guta etc.



Sangele transporta substantele reziduale pro­duse in timpul metabolismului catre rinichi, de unde sunt eliminate prin urina. Sistemul limfatic, o retea com­plexa, formata din ganglioni, glande, vase si capi­lare limfatice, functioneaza ca un filtru care inlatura celulele moarte, microbii, diversele toxine, dar in ace­lasi timp produce macrofage si limfocite, celule de aparare a organismului.



Acumularea in exces a rezi­duurilor in corpul nostru afecteaza functionarea nor­mala a sistemului limfatic si conduce in timp la slabirea imu­nitatii, cresterea in greutate si la instalarea unor afec­tiuni grave, precum limfedem, limfangioame. De­toxi­fierea periodica a sangelui si a limfei este, prin ur­mare, foarte importanta, si se poate realiza eficient si usor cu ajutorul acestui suc natural.



Elixir natural pentru curățarea sîngelui



Ingrediente:



- 1 sfecla rosie

- 1 radacina de fenicul

- 1 mana de patrunjel

- 1 mana de coriandru

- 2 lamai

- 2 feliute ghimbir proaspata

- 1 para



Mod de preparare:



Toate ingredientele se trec prin storcatorul prin presare la rece. Consumati imediat, sau il puteti pastra la frigider timp de cateva ore. Acest suc natural trebuie consumat in maxim 12-14 ore de la producere.