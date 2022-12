Secretul unei mese perfecte de Crăciun. Nu contează doar mâncarea, ci și aranjamentul

Chiar dacă preparatele tradiționale sunt vedetele unei mese reușite de Crăciun, dacă vrea ca totul să fie perfect trebuie să ne gândim și la punerea în scenă. De la așezarea farfuriilor și tacâmurilor, până la alegerea combinațiilor de culori sau a decorațiunilor, totul trebuie să fie ca la carte, pentru că, așa cum se spune, o singură dată pe an este Crăciunul.



Toate aceste amenajări şi atenţia pentru detalii nu fac altceva decât să transforme masa de Crăciun într-una cu totul specială, aşa cum trebuie să fie, ca să simţi cu adevărat atmosfera de sărbătoare.



Este momentul cel mai bun să punem pe masă vesela de Crăciun, tacâmurile cele bune, paharele din cristal și decorațiunile cele mai frumoase, pe care să le aranjăm și asortăm perfect.



Nu uitați însă, decorul trebuie sa fie pe masura meniului



Daca ai optat pentru un bufet suedez, nu e nevoie sa folosesti cel mai pretios set de portelanuri sau sa alegi cele mai fastuoase aranjamente pentru masa de Craciun. De asemenea, o masa traditionala va cere un decor pe masura, din care nu vor lipsi florile rosii, conurile de brad, globurile si lumanarile, potrivit blogfloria.ro.



Alege o piesa centrala captivanta



O piesa centrala pentru masa de Craciun trebuie sa impresioneze invitatii de la prima vedere, fara sa ocupe un spatiu prea mare, incomodandu-i in timp ce mananca. Daca spatiul reprezinta o problema, cel mai bine ar fi sa poti muta piesa centrala in alta parte cand vine momentul servirii.



Bradutii decorativi au un impact vizual puternic



Un Craciun lipsit de pomul traditional impodobit parca nici nu e un Craciun adevarat, nu-i asa? Daca vrei sa dai mai mult farmec mesei festive sau daca pur si simplu nu ai avut suficient loc in sufragerie pentru un brad mare, poti imbogati decorul cu niste braduti decorativi construiti din crengi naturale de brad, de o simetrie impecabila, ornati cu batoane de scortisoara, fundite, miniconuri si globulete aurii care reflecta jucaus lumina.